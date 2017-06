Niggor: Kajem se što nijesam više razgovarao sa pokojnim ocem

Igor Lazić Niggor je muzičar, DJ, reper, producent iz Kotora. Sa prijateljem i kolegom Nebojšom Saveljićem, činio je bend Monteniggers, najbolji balkanski hip-hop projekat devedesetih. Popularni Kotoranin otkriva koji talentat bi volio da ima, čega se najviše plaši, i čega se kaje.

Koja je vaša predstava o savršenoj sreći?

“Nema veće sreće od zdravlja, sve drugo pada u vodu ako je suprotno”.

Koji je vaš najveći strah?

“Strah me je apokalipse, da li ona značila treći svjetski rat ili neku prirodnu katastrofu. Kako smo krenuli, loše nam se piše”.

Kojoj živoj osobi se najviše divite?

“Nijesam idolopoklonik. Divim se mojoj porodici i mojoj ljepšoj polovini. Oni su uvijek tu kada mi je najteže i obrnuto”.

Koja je osobina koju ne podnosite kod sebe?

“Previše vjerujem ljudima. To mi se uvijek obije o glavu”.

Koja je vaša najveća ekstravagancija?

“Nijesam taj model čovjeka. Ne znam što bih odgovorio na to pitanje”.

Koju osobinu ličnosti smatrate najprecjenjenijom?

“Svi ljudi koji žive sa bolesnim ambicijama i tripovima u glavi da su nešto bitno u životu, u stvari su prazni k’o prazno bure. Srećom, nijesam od tih, a i nijesam ni ja neko čudo”.

U kojim prilikama lažete?

“Laž je grijeh, ali nekad se mora slagati. Lažem uglavnom kada mi nije dobro, kad sam bolestan, a ne želim da brinem moje bližnje ljude”.

Šta ne volite u svom fizičkom izgledu?

“Trenutno ne volim to što imam višak kilograma, ali srediće se to. Zadovoljan sam ostatkom. Ljudima koji me vole sam najljepši na svijetu”.

Koje riječi ili rečenice prečesto koristite?

“A vazda brate”, ali ne baš prečesto. Uglavnom mudro ćutim”.

Koje je vaše najveće kajanje?

“Kajem se što više nisam razgovarao sa svojim pokojnim ocem. Druge stvari su me odvlačile od toga. Sad me to boli i mnogo mi je žao”.

Ko je ljubav vašeg života?

“Suzana, I’m crazy loving you”.

Gdje ste i kada bili najsrećniji?

“Gledam da sam uvijek srećan. Nebitno je mjesto i vrijeme”.

Koji talenat biste voljni da imate?

“Talentovan sam za dosta stvari, al’ kad bih želio, to bi bilo pjevanje, ha-ha-ha-ha”.

Šta smatrate svojim najvećim uspjehom?

“Sve što je u vezi sa mojom muzičkom karijerom”.

Ako biste se poslije smrti vratili na ovaj svet kao osoba ili kao predmet, šta biste bili?

“Bio bih manekenka i udala bih se za fudbalera”.

Koji je najdragoceniji predmet koji posedujete?

“Sat od pokojnog djeda. Neprocjenjive je vrijednosti, jer je unikatan, načinjen od čistog zlata i platine”.

Šta je za vas oličenje patnje?

“Gubitak najbližih, to je patnja”.