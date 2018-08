Nikola Radunović: U Srbiji nam kažu da smo dobri, ali da ne pjevamo Goro moja

Grupa Perper skoro tri decenije vlada crnogorskom muzičkom scenom. Brojni hitovi s početka devedesetih godina i danas su slušani, a gdje god da se čuveni cetinjski muzičari pojave širom Crne Gore, traži se karta više.

Vokal grupe, Nikola Radunović, kaže da uprkos velikom uspjehu koji je Perper postigao, nije jednostavno biti muzičar u Crnoj Gori.

“Nevjerovatno je komplikovano u Crnoj Gori baviti se ovom vrstom muzike. Crna Gora jednostavno nije bila pogodno tlo za bavljenje muzikom. Valjalo bi našto naučiti od komšija Hrvata i Srba. Muzičara definitno ima. Ali, Crna Gora je malo tržište. Hrvatska je zatvorena za muzičare sa ovih prosotra. Rijetko ko ode. Jednom godišnje, dva puta plafon. Ne volim taj njihov odnos prema bendovima iz Crne Gore, Srbije, Bosne. Dosta su zatvoreni. Onda bi imalo smisla. To bi bilo tržište od više miliona ljudi. Crna Gora je mala i mi sami gledamo da ne zasitimo publiku. Biramo koncerte. A u Srbiji opet ljudima je generalno smetalo što se osjeća da smo mi Crnogorci. Sve je OK, sve je dobro, samo sklonite pjesmu „Goro moja“. Naravno, nikad nismo pristali na to. Imali smo pozive i svirali smo po gradovima u Srbiji. Ali, što zbog naših obaveza, što zbog političkog konteksta u koji su nas ubačali, ne znam zbog čega, nismo tu priču pretvorili u malo ozbiljniju. Muzičari nas znaju, i publika takođe, ali nikad se to nije omasovilo kao što bi trebalo”, objašnjava Nikola za Radio Tivat.

Muzičar upozorava da je svaki oblik nacionalizna užasan, te da ima onih koji Perper stavljaju u politički kontekst koji im ne pripada.

“Mnogo je primitivnih ljudi koji politiku miješaju u sve, pa i u muzici. Svaki nacionalizam je užasan. Znači busanje bilo koga o svojoj domovini. Normalno je da osjećaš podneblje gdje si rođen i gdje si odrastao. Ima tu neviđenih budalaština. Koliko znam, Vana je sama odustala od nastupa u Tivtu. Vjerovatno zbog pritiska ne bi joj bilo tamo mnogo posla. Političari vedre i oblače i tamo i kod nas, svud. Meni je ta njena odluka razumljiva, ali smatram da bilo ko ko se latio toga da aktuelizuje tu priču, ti ljudi nisu dobronamjerni“, naglašava Nikola.

Grupa Perper obradovaće poštovaoce svoje muzike novom pjesmom, dok će album malo sačekati.

“Imali smo malo drugih obaveza u prethodnom periodu. Ja sam bio u Austriji završavajući doktorske studije, Popaj je magistrirao, i ovi drugi su nešto radili. Bilo je teško biti na dva fronta. Uskoro očekujemo jedan novi spot, jednu novu stvar. Već smo snimili, samo da se pušti u etar. Do kraja godine nadam se još jednoj pjesmi. Album će malo sačekati, dok se svi ne aktivnije posvetimo tome dva tri mjeseca”, otkriva Nikola.