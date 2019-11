Nikola Vukčević se posvetio vinogradarstvu

Proslavljeni crnogorski pozorišni i filmski reditelj, Nikola Vukčević, riješio je da se posveti novom poslu. Naime, umjetnik se u posljednje vrijeme sve više bavi vinogradarstvom.

“Isprva, moja namjera u vinogradu bila je da, nakon smrti oca Iva, kome je taj vinograd bio posebna strast, ne dozvolim da njegov trud propadne. Postepeno, stvorio se poseban odnos i to me ispunjava”, otkriva Nikola.

“Bez sumnje, u pitanju je veoma zahtjevan posao, ali i veoma zanimljiv. Tokom rada naučio sam koliko je vinova loza posebna biljka, sa sopstvenim karakterom, na granici fascinantnog, te da kvalitetno vino zaista nastaje u vinogradu. Od januara do septembra teče posao, jednom do dva puta nedjeljno, u vinogradu. Na drugoj strani, posao oko vina traje čitavu godinu. Dakle, uz sve moje profesionalne obaveze, kako reditelja, tako i na fakultetu, učim u letu, sa puno dragih ljudi oko mene i to me zaista ispunjava”, navodi reditelj.