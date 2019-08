Nina Badrić: Bilo bi neiskreno da pjevam pjesme koje su u trendu

Nina Badrić je uvijek aktuelna. Pjevačica iz Zagreba miljenica je sedme sile, a nije česta pojava u trač tekstovima. Privatni život otkriva onoliko koliko joj to odgovara, i radije priča o sebi kroz pjesme koje nerijetko sama piše. Među najpopularnijim je pjevačicama u bivšoj Jugoslaviji, nastupa tokom cijele godine, a pop zvuk ne želi da mijenja i prikloni se trendovima. Smatra da bi to bilo smiješno.

Važite za jednu od najljepših pjevačica u regionu, godinama unazad. I to prirodnih ljepotica, što je jako bitno. Koja je tajna Vašeg uspjeha? Da li je to snažan i stabilan muškarac, unutrašnji osjećaj, zrele godine…?

“Kada bih vam otkrila svoju tajnu znate šta bi se dogodilo? Ha, ha… Nema tu tajne. Hvala mojoj divnoj majci na odličnim genima, a sve je ostalo trud i rad. I velika podrška moje porodice”.

O privatnom životu malo pričate. Možete li nam odati tajnu – da li je Nina srećno zaljubljena i voljena?

“Moje srce je još uvijek slobodno za ljubav”.

Niste rame uz rame sa najnovijim muzičkim trendovima. Imate svoj stil, ostajete dosljedni svemu onome što ljudi kod Vas i vole. Razmišljate li ikada o tome da se to promijeni ili će Nina zauvijek ostati onakva na kakvu smo i navikli?

“To je moj muzički izraz i nema tu kalkulacije. Bilo bi neiskreno da ja sad počnem da pjevam neke pjesme koje su u trendu samo zbog popularnosti ili možda više novca. Ja to ne mogu snimam ono sto mi se sviđa i pišem pjesme koje su meni lijepe. Imam veliku sreću i Božji blagoslov da se publika u njima pronalazi i da ih je zavoljela”.

Nedavno smo čuli kako “Dani i godine” zvuči u izvođenju muškaraca. Da li Vas iznenađuje i koliko Vam imponuje kada se i muškarci pronalaze u Vašim pjesmama, a ne samo žene?

“Ha, ha, ha. Momci su bili odlični. I baš im hvala što su pokazali da i muškarci vole moje pjesme i da im nije problem da glasno zapjevaju ljubavne stihove. Predrasuda je da muškarci ne vole balade ili nježne riječi i ekipa na brodiću je to jasno i glasno pokazala. Još jednom im šaljem veliki pozdrav. Bili su genijalni i postali su pravi hit na društvenim mrežama”.

Iza sebe imate brojne duete i svi su hitovi. Da li je na pomolu možda neki novi duet?

“Radimo na novim materijalima i novom albumu, pa možda na nekoj od novih pjesama bude i gostiju. Vidjećete sve na vrijeme. Ima mnogo muzičara sa kojima bih voljela da ukrstim mikrofon”.

Za koju stranu muzičku zvijezdu biste mogli reći da Vam je najsličnija?

“Teško je reći. Ne poredim se ni sa kim jer to nema smisla, no u pjevanju i emociji koju je davala na sceni oduvijek je moja ljubimica bila Vitni Hjuston“.

Šta je za Vas, kao jednu od najuspješnijih i najkvalitetnijih pjevačica današnjice, najvažnije u životu? Šta Vas najviše ispunjava i šta je Vaša zvijezda vodilja?

“Na prvom mjestu je moja porodica. Oni su moja sreća, podrška i ljubav. I prijatelji koji su tu uvijek”.

Želja koju još niste ostvarili?

“Previše ih je. I ponekad pomislim da sam ja odavno spremna za neke stvari koje se naprosto u mome životu nisu još dogodile. No, odmah me misli odvedu na drugi stranu jer to znači da ce se najljepše stvari tek dogoditi. Vjerujem da me čekaju divne stvari i događaji”.

Kako Nina Badrić vidi sebe za deset godina?

“U istom ovom ritmu, ali s malo više odmora”.