Nino Belan: Treba sanjati i vjerovati da ćeš te snove ostvariti uz pomoć talenta

“Emocije, red, rad, predanost, odricanje i vjera u sebe su ključni za uspjeh. Treba sanjati i vjerovati da ćeš te snove ostvariti uz pomoć talenta. Kada su Đavoli startovali, ja sam tada bio na gitari i ponudio sam se da pjevam kao zamjena dok ne nađemo pjevača. Tako sam na kraju ostao pjevač. Sve je to splet nekih životnih okolnosti. Kada je trebalo potpisati prvi ugovor, razmišljao sam da li da nastavim studije, ali bojao sam se da više neću dobiti priliku da snimim ploču. Tako sam se odlučio za muziku na tadašnji užas moje majke”, priča Nino Belan, jedan od najpopularnijih muzičara bivše Jugoslavije.

Njegova karijera duga je decenijama, a u publici sada ima razne generacije.

“Novinari me često pitaju koja je moja publika, a ja kažem od sedme do sedamdeset sedme jer je to bukvalno tako. Temelj uspjeha je rad. Stalno treba autorski biti kvalitetan i izbacivati nove pjesme na nivou. Time regrutuješ novu mladu generaciju. Da pokušavam da živim samo na staroj slavi onda bi me samo starija generacija pratila, a mladi ne bi. Meni je srcu jako drago kada sa scene vidim klince u publici koji su mlađi od mojih pjesama, a pjevaju ih u zboru. To je nešto fenomenalno”, priča Neno koji je nedavno publici predstavio pjesmu nastalu u saradnji sa crnogorskim muzičarem i pjesnikom Momčilom Zekovićem Zekom.