Novi fosili: Nismo imali ambicije da ostvarimo svjetsku karijeru

Iako hit benda Novi fosili nosi nazov “Dobra, stara vremena”, pjevačica tog hrvatskog pop sastava Sanja Doležal kaže da ne želi da žali za minulim vremenima.

“Kad sam bila baš mala, prvo je moja baka, a onda i mama, govorila: “Ti nemaš pojma, nekad je bilo bolje nego danas.” Ne želim da zvučim kao one, jer mislim da su nama, koji smo proživjeli više od polovine svojih života, dobra stara vremena kad smo bili mladi. Zato jer si tada neopterećen i bezbrižan. Ne razmišljaš da jednog dana moraš da plaćaš račune, da dolaze djeca koju moraš da školuješ, godine kada počne da te boli kuk, i, nažalost, suočavanje sa smrću najbližih. “Dobra stara vremena” mene asociraju na mladost. Moja djeca, koja imaju 25 i 23 godine, ne razumiju kad kažem to, njima su sad dobra vremena. I tako treba da bude. Mi imamo pravo da kažemo: bilo nam je super i nama su to bila dobra stara vremena”, priča Sanja.

Članovi sastava Novi fosili bas gitarista Marinko Kolnago i gitarista Vladimir Kočiš Zec, zajedno sa Sanjom proslavljaju pet decenija rada. Za to su vrijeme ostvarili brojne uspjehe među kojima nije inostrana karijera jer to – nisu ni željeli.

“Prvo, nije nam bilo potrebno, nekadašnja država bila je velika, za godinu dana obišli smo Jugoslaviju, onda smo otišli mjesec dana u Ameriku, dva i po mjeseca u Rusiju, pa u Australiju. Drugo, jezik je barijera. Imali smo veliko područje na kojem smo djelovali i nikad nismo imali ambicija da gradimo svjetsku karijeru”, kaže Sanja.

“Uspio sam da dođem u kontakt sa, u to vrijeme svjetskim producentom, Frenkom Farijanom, koji je radio za Boni M, grupu Smoki, najjači pop. Sjedio sam u društvu sa njim i sav sam se tresao, a on me nije fermao. Sve nešto okreće leđa, a zna da sam bio na Evroviziji. Kad sam malo popio, odvažio sam se da ga nešto pitam, a on mi je kazao: “Gospodine, da li svako od vas ima trenutno na računu milion maraka?” Sve mi je rekao. To je bila garancija da i mi moramo da uložimo novac, da živimo u Njemačkoj, idemo na turneju i pevamo na engleskom ili kineskom jeziku, ako treba”, priča Zec.

Film o Novim fosilima se još uvijek snima i to će trajati do proljeća naredne godine. Neki djelovi puštaju se na njihovim koncertima, a premijera bi trebalo da se dogodi na Pulskom festivalu.