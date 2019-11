“This Is How (We Want You To Get High)” naslov je singla Džordža Majkla objavljen tri godine nakon pjevačeve smrti. Riječ je o naslovnoj numeri za “Last Chrismas”, film inspirisan životom britanske pop zvijezde.

Majkl, nekadašnji člamn pop grupe Wham, preminuo je na Božić 2016. godine u 53. godini u svojoj kući u Goringu, u Oksfordširu, a neposredno prije smrti producenti su dobili pjevačev blagoslov za snimanje filma.