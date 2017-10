Oliver prvi put otvoreno o bolesti, novim navikama i porocima

Krajem avgusta medijskom scenom bivše Jugoslavije odjeklnula je vijest da je splitski pjevač Oliver Dragojević obolio od karcinoma. Slavni umjetnik potvrdio je medijska nagađanja i kazao da je spreman da se bori sa opakom bolešću. Danas, dva mjeseca nakon što je obolio, kaže da je neke stare navike promijenio, te da će se okrenuti alternativnoj medicini ako hemoterapije ne pomognu.

Nedavno se, bez kose, pojavio na koncertu u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu, i rasplakao publiku i kolege.

“Vražja bolest je to, malo sam oslabio ali nadam se pozitivnom ishodu. Najbitnije je ostati čvrst u glavi, a ja se psihički osjećam dobro. Pijem mnogo ljekova, za svakakva čuda… Protiv bolova, za krv, za energiju pa se mogu događati nuspojave. Teško je to sve uskladiti i biti siguran da su sve tablete međusobno kompatibilne. Bio sam čak ostajao bez sluha. To je trajalo dvije sedmice, kao da su mi uši bile začepljene”, priča Dragojević za 100posto.hr i šaljivo dodaje kako bez glasa ipak nije ostao.

“Svaki dan u kući vježbam. Malo sviram, pjevam pokušavam ne ispasti iz ritma”, kazuje.

Na pitanje da li će u decembru održati koncert u rodnom gradu, Oliver nema konkretan odgovor.

“Čujte ja volim Split najviše na svijetu, to je moja publika, to je uvijek spektakl. Srce mi želi i traži još pjesme, koncerata i veselja, ali treba vidjeti kako ću se osjećati, odnosno hoću li to moći izdržati. Hemoterapiju je teško podnijeti, koliko vam pomaže toliko istovremeno i odmaže, ali barem sam zadovoljan što me nisu uhvatile one klasične neugodnosti koje one uzrokuju”, iskreno će Oliver.

Dragojević još uvijek ne može znati u kakvom je stadijumu njegov tumor, kao i to jesu li dosadašnje hemoterapije urodile plodom. Pregled mu na CT-u, kaže, slijedi tek za nekoliko mjeseci, a tada bi se trebalo znati je li tumor neutralizovan.

“Ako klasična hemoterapija ne pomogne, okrenuću se drugim načinima liječenja, a što ću sad?”, retorički se zapitao muzičar odbijajući daljnji razgovor o metodama liječenja.

Nikotin ne može da ostavi, ali je bar smanjio.

“Mislim da neću nikad prestati da puđim. Smanjio jesam, ali pušim i dalje. Ma znaš što, idu mi na živce svi ti pusti savjeti o ishrani, pušenju, kretanju… Nije mi lako cigaru ispustiti iz ruku. Bogati, dok duram duram. Ako sam cijeli život mogao uživati mogu i sad”, dobacuje podsmjehujući se, ali ipak dodaje da je žalostan zbog jedne stvari.

Naime, otkako je bolestan, nije bio na Korčuli, u ribolovu.

“Eto, jedino mi je toga žao. Fali mi more, brodić na Korčuli, da idem na ribe. To mi je dugo godina bio smisao, a sad mi ukućani donose ribu”, ironično kazuje pozitivni Oliver.

“Brzo se umaram i ne mogu puno da pričam pričati. Što se hemoterapije tiče vjerujem ovim metodama liječenja, ali hemoterapija na svakoga čovjeka djeluje drugačije. Za sada je dobro, pitanje je hoće li i tako ostati”, zaključuje.