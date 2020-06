Otkriveno zašto je Fibi u Prijateljima morala da ima sestru bliznakinju

Ukoliko ste veliki fan serije “Prijatelji”, teško da vam je promakla neka zanimljivost u vezi sa radnjom ili likovima. Vjerovatno je pravo pitanje ne koliko toga znate, već da li postoji nešto što ne znate, jer je prošlo dovoljno vremena da usavršite gradivo. Ako čitate ove redove, znači da vam ipak nedostaje odgovor na pitanje iz naslova, koje ćete dobiti u nastavku. Objašnjenje je osvanulo u knjizi Kelsi Miler I‘ll be there for you, sa još mnogo anegdota.

Glumica, koja po mišljenju mnogih tumači najkomičniji lik, Lisa Kudrou trebalo je da bude zamijenjena drugom glumicom. Upravo iz tog razloga upoznajemo Fibinu sestru bliznakinju Ursulu, koju nismo prihvatili podjednako dobro. Međutim, nije riječ o prohtjevu autora serije, već o trenutnom rješenju. Lisa je u tom periodu snimala seriju “Lud za tobom”. Tumačila je Ursulu, konobaricu u restoranu. Problem je nastao uoči premijere “Prijatelja” u septembru 1994, kada se ispostavilo da će se Lisa pojaviti na istom kanalu u dvije različite uloge. Stoga su scenaristi odlučili da osmisle prelaznu varijantu tako da ne zbune gledaoce, i polako uvedu lik Fibi u seriju. Na taj način nije došlo do miješanja Fibi sa Ursulom, a Lisa je mogla da ostane na setu. Ona je seriju “Lud za tobom” snimala sve do 1999. Iako je prvobitna ideja bila da se Ursula pojavi nakratko, taj lik je zadržan.