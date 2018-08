Ovi filmovi su zabranjivani zbog svoje brutalnosti

Čim neki film bude zabranjen automatski počinje da dobija na značaju, a njegova radnja sve više privlači pažnju publike. Ovo je lista 10 takvih filmova, koji su bili zabranjeni iz različitih razloga.

10. Planina Broukbek / Brokeback Mountain

“Planina Broukbek” govori o istorodnoj romansi, koju ljudi u nekim djelovima svijeta nisu još spremni da podrže, što je dovelo do toga da film bude zabranjen na tim mjestima. Bez obzira na to, film je dobar i dobio je dosta zasluženih priznanja.

9. Teksaški masakr motornom testerom / The Texas Chainsaw Massacre

Film je o nekolicini prijatelja koji su užasnuti kada se šetač srušio na njihov automobil. Tražeći pomoć u gradu, shvataju da ih je pikirala porodica kanibala i ludak sa motornom testerom. Bio je po periodima zabranjen u mnogim zemljama, uključujući: Brazil, Čile, Finsku, Francusku, Island, Norvešku, Singapur, Švedsku i zapadnu Njemačku.

8. Zeleni pakao / The Green Inferno

Film govori o grupi studentskih aktivista koji idu u misiju spašavanja šume Amazona. Ali, umjesto toga, zaglavljuju se na ostrvu koje je ispunjeno kanibalima. Sadrži neke uznemirujuće scene koje su dovele do zabrane.

7. Lice sa ožiljkom / Skarface

Skarfejs je snimljen 1983. godine, kao rimejk istoimenog filma objavljenog 1932. godine. Riječ je o istorijskom filmu koji govori o zločinima, ali sadrži nekoliko takvih tvrdih scena, zbog kojih je i zabranjen.

6. Hostel / Hostel

Naslov objašnjava radnju filma, a riječ je o triologiji. Prvi dio je snimljenjen 2005. godine i vrti se oko dva učenika koji odsjedaju u hostelima dok putuju Evropom. Hostel je ispunjen misterijom i hororom.

5. Posljednja kuća lijevo / The Last House On The Left

Ovaj film se vrti oko kidnapovanja dvije tinejdžerke pod čudnim okolnostima, i nije baš prijatan za gledanje…

4. Borba do posljednjeg / Battle Royale

Ovo je japanski film koji je zabranjen 2009. godine. Naravno, zbog neprijatnih scena.

3. Srpski film / A Serbian Film

Film je zasnovan na pedofiliji i nekrofiliji, u kojoj glumac umire. Uznemirujući je za gledanje i zabranjivan.

2. Paklena pomorandža / A Clockwork Orange

Tema je dovela do zabrane ovog teškog filma objavljenog davne 1971. godine.

1. Kanibal holokaust / Cannibal Holocaust

“Kanibal holokaust” je italijanski film objavljen 1980. godine, a radi se o profesoru i njegovom osoblju koje se izgubi u amazonskoj šumi. Težak je za gledanje i nije čudo što je skidan sa programa.