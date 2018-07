Ovi muzičari mrze nazive svojih bendova

Ako imate ambicije da napravite bend, vodite računa da mu date ime koje ćete s ponosom izgovarati. Nemojte da se poslije kajete kao muzičari iz popularnih sastava koji su na našoj današnjoj listi.

Foo Fighters

Dejv Grohl svom je bendu dao naziv prema šifri koju su američki piloti u Drugom svjetskom ratu imali za prijavu NLO-a. Zvuči zabavno, ali njemu baš i nije. Tad je, kaže, bio pomalo opsjednut vanzemaljcima pa mu se to činilo kao zanimljivo ime koje je pronašao u nekoj knjizi.

“Da sam razmišljao o tom bendu kao o ozbiljnoj karijeri, vjerovatno bih smislio nešto drugo jer ovo je najgluplje je*eno ime benda na svijetu. Da sam pomislio da će ovaj bend trajati duže od mjesec i po, nazvao bih nas drugačije. Stvarno je glupo”, rekao je Grohl.

Arctic Monkeys

Mislili smo da je Aleks Turner jednostavno ljubitelj životinja, ali danas priznaje da je ime benda glupo, ali odgovornost svaljuje na gitarista Džejmija Kuka.

“Nemam pojma odakle je ime, Džejmi je to smislio, on je kriv. Nikad nam nije ni rekao što to znači. Ako i zna, čuva tu tajnu od mene”, tvrdi Turner. Kaže i da je bio premlad da bi mogao smisliti nešto dobro.

“To mi je bio prvi bend ikad. Puno ljudi prođe kroz nekoliko bendova prije nego što uspiju i prije nego što pronađu ime koje ima odgovara. Ali, mi smo samo počeli svirati i sve se dogodilo jako brzo”, tugaljivo će Turner.

Mumford and Sons

Ako niste upoznati s ovim bendom, samo ćemo reći da je frontmen Markus Mumford, a niko od drugih članova benda nije mu sin. Na prvu zvuči dosta pretenciozno i patronizirajuće prema Benu, Vinstonu i Tedu, a s time se s godinama saglasio i sam Markus, ne otac svih njih.

“Ozbiljno sam razmišljao da promijenim ime benda. Žalim što sam uzeo ovo. Da sam znao da će nam ići ovako dobro, nazvao bih bend bilo kako, samo ne svojim prezimenom”, zaključuje danas Mumford.

Smashing Pumpkins

Ime legendarnog benda uvijek će biti predmet šala, ali i sami članovi su toga itekako svjesni. Kao i njihovi fanovi, uostalom, a vjerujemo da su mnogi zaključili kako neće ni poslušati što oni sviraju jer jednostavno zvuči malo čudno.

Isto mišljenje ima i nekadašnji basist Dari Vretzki, koji je zaključio kako je Smashing Pumpkins “glupo ime, bezvezna i loša šala i grozna ideja”.

Mogwai

Škotski post rock bend koji ima prilično dobro, zvučno ime, a nazvali su se po liku iz Gremlina. Čak je i priča dobra, ali ne baš na svim jezicima.

Naime, na kineskom riječ “mogui” znači – demon. Po toj je riječ i lik iz Gremlina dobio ime. Dok su shvatili da su “prokleti” već je bilo kasno.

“Uvijek smo htjeli imati bolje ime, ali kao i s drugih stvarima – jednostavno nismo stigli do tog problema”, izjavio je frontmen Stjuart Brajtvajt.

Jimmy Eat World

Nedavno su otkrili da preziru ime svog benda. Nije da je dobro, ali možda je njihov razlog malo začuđujući.

“Savjet za mlade bendove: Kad smišljate ime benda, pazite da prva slova svih riječi imaju smisla i ne komplikuju vam život kad ih stavite na majice i drugu robu. Nema na čemu”, rekli su momci iz Jimmy Eat World.

“Ime smo smislili u manje od pet minuta, najozbiljnije, samo da možemo da sviramo na nekoj žurki. Zapamtite, čak i naizgled besmislene odluke mogu biti veće nego što ste mislili. Usporite i donesite pravu odluku”, poručili su.