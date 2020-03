Ovo nije film već stvarnost i niko nije imun

“Zaraza” (Contagion), triler Stivena Soderberga iz 2011. godine, u kome glavnu ulogu igraju Džad Lou i Marion Kotjard, ali i oskarovci Met Dejmon, Kejt Vinslet, Gvinet Paltrou i Lorens Fišburn, “jezivo” blizu se približio stvarnosti koju cijela planeta proživljava. Ovo je trenutno i najpopularniji i najčešće tražen film na torent sajtovima i striming servisima na svijetu, jer prati priču o misterioznom virusu koji je nastao u Kini, a odatle zarazio cio svijet.

Zvijezde ovog filma snimile su stoga video, na molbu Columbia Public Health instituta, kako bi upozorile na širenje korona virusa i pozvale na “zdrav razum, izolaciju i strogu higijenu”.

“Stručnjaci koji su s nama radili na “Zarazi” zamolili su me da pošaljem ovu poruku. Postoje dvije budućnosti za vas koji još niste vidjeli ono najgore što ovaj virus nosi. U pitanju je izbor, ali izbor koji svi zajedno moramo da donesemo. Postoji budućnost u kojoj slušate svoje zdravstvene stručnjake. To znači da ćete otići kući i ostati tu dok oni ne kažu da je napolju bezbjedno. To je budućnost u kojoj se čuvate, ne idete u gužvu, radite od kuće i što češće perete ruke. Postoji i budućnost gdje ignorišete ljude koji pokušavaju da nam pomognu. U toj budućnosti gledaćemo kako se naš zdravstveni sistem urušava dok se virus širi bez kontrole, a oni najslabiji od nas umiru. U toj budućnosti potrošićemo vrijeme kriveći jedni druge, a rasizam i lažne vijesti učinuće više štete našem društvu nego što je to uradio sam virus”, upozorila je Marion Kotjard.

“U filmu “Zaraza” igrala sam epidemiologa koji pokušava da zaustavi širenje hipotetičkog virusa. Da se pripremim za ulogu, provela sam vrijeme sa nekim od najboljih svjetskih eksperata u oblasti javnog zdravlja. Šta je bila najvažnija stvar koju su me naučili. Peri svoje ruke, kao da ti život od toga zavisi. A sada – to možda jeste slučaj. Ili naš život, ili život nekoga koga volimo, ili nekog koga možda čak i ne znamo”, rekla je Vinsletova u videu u kojem pere ruke.

Met Dejmon je rekao da je “Zaraza” bio film, ali da je Covid-19 stvarnost” i pozvao sve da poštuju mjere samoizolacije.

U filmu “Zaraza” njegov lik je imun na virus koji se proširio svijetom, pa je Dejmon rekao: “Nemam razlog da vjerujem da sam imun na koronu. Nemaš ni ti”.

Lorens Fišburn rekao je da mi sada svi u sebi nosimo oružje koga nismo ni svjesni.

“Virus putuje kroz ljudski kontakt. Njemu trebamo mi da bi preživio. Hajde da mu u tome ne pomognemo”, rekao je glumac.