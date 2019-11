Ovo su pretendenti za Oskara za najboljeg glumca

Trka za nagradu Oskar za najboljeg glumca ove godine je veoma konkurentna, a medij Collider napravio je listu od 10-15 muškaraca koji imaju šansu da osvoje najveće priznanje američke filmske industrije.

Umjetnici su podijeljeni u tri grupacije najizvjesnijih dobitnika.

U prvu četvorku spadaju:

Leonardo Dikaprio – Once Upon a Time… in Hollywood

Hoakin Finiks – Joker

Adam Drajver – Marriage Story

Robert de Niro – The Irishman

Drugu grupaciju čine:

Edi Marfi – Dolemite Is My Name

Džonatan Prajs – The Two Popes

Adam Sendler – Uncut Games

Džordž Makej – 1917

Antonio Banderas – Pain & Glory

Pol Valter Hauser – Richard Jewell

Kristijan Bejl – Ford v Ferrari

Taron Egerton – Rocketman

A treću:

Met Dejmon – Ford v Ferrari

Majkl B. Džordan – Just Mercy

Bred Pit – Ad Astra

Danijel Kaluja – Queen & Slim

Robert Patinson – The Lighthouse

Preostaje nam da vidimo ko će biti zvanični pretendeti američke Akademije filmskih umjetnosti i nauka i da li će ovi glumci biti i na njihovoj listi najboljih.