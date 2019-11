Ozi Ozborn objavio novi singl poslije devet godina

Under the Graveyard

Ozi Ozborn je objavio novi singl “Under the Graveyard”. Samo nekoliko sednica pošto je otkrio da ga je saradnja s Post Maloneom inspirisala za novi album, Ozborn je objavio novi singl, koji će se naći na njegovom predstojećem albumu.

To će Oziju biti dvanaesti album u solo karijeri, za koji se odlučio poslije gotovo desetogodišnje pauze, koliko je prošlo od posljednjeg albuma “Scream”.

Još se ne zna kada će tačno izaći, ali se zna da će to biti “nekada u 2020. godini”.

Detalji o albumu još nisu isplivali, ali ono što je poznato je da u snimanje pjesama za album neće biti uključen gitarista Zak Vajld, koji će i dalje biti član live postave benda. Ozijevi fanovi iz ovih krajeva moći će njegove nove stvari da čuju na koncertu u Beču 26.2.2020, gdje će, osim njega, na pozornici biti i Judas Priest.

Inače, Ozi je nedavno imao neočekivanu saradnju s Post Maloneom. Nedavno se pojavio kao njegov gost u pjesmi “Take What You Want”, zajedno s reperom Trevisom Skotom. Saradnja je naišla na opšte odobravanje, s obzirom na to da je njihova saradnja spojila mlađe generacije koje su zaluđene Post Maloneom, kao i starije koje cijene Ozija.

Zanimljivo je što je došlo do takve saradnje, s obzirom na to da Ozborn ne prati baš modernu muziku. To je dao do znanja još 2010. godine u jednom intervjuu kada je pitao: “Who the fuck is Justin Bieber?”.