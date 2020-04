Pet godina nakon smrti Robin Vilijams dobio kanal na Jutjubu

Robin Vilijams dobio je svoj Jutjub kanal koji će slaviti njegov život i sve njegove uloge.

Kanal je pokrenut nakon što je prošlog mjeseca objavljen tizer koji pokazuje najsmješnije trenutke Robina Vilijamsa tokom njegovog stand-upa na bini. Serija video snimaka je već podijeljena putem kanala, uključujući neke od Robinovih trenutaka na bini i ​​intervju s Robininim prijateljem Levisom Blekom o njegovom prijateljstvu sa zvijezdom.

Isolation spring deep cleaning is turning up some fun old gems: pic.twitter.com/SyV700aD84

— Zelda Williams (@zeldawilliams) March 18, 2020