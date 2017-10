Petar Božović se plaši Evropske unije

Na pitanje čega se plaši, proslavljeni glumac Petar Božović ima interesantan odgovor.

“Evropske unije. Gubljenja nacionalnog identiteta, jezika i pisma. Za sebe manje, više se plašim za djecu i buduće generacije, jer uvijek mogu da kažem da sam dosta preživio i doživio, ali ovo što vidim obećava tmurnu jesen i hladnu zimu”.

Božović je sa javnošću podijelio i svoja razmišljanja o smrti.

“Maštam kako ću možda izaći jedanput pred Gospoda, a tu mi mašta često zastane pa upotrebljavam ‘Luču mikrokozmu’ Njegoševu, jer je on tamo bio, pa ću to uzeti kao vodič. Dante je uzeo Vergilija, on je uzeo arhangela Gavrila, a ja ću, ako Bog da, a Njegoš bude zauzet, uzeti njegovu knjigu pod pazuh, pa kud me odnese”.