Petar Grašo: Prioritet mi je muzika, slava i uspjeh su sekundarne stvari

Petar Grašo spada među najkompletnije i najtalentovanije muzičare u regionu. Publika ga obožava otkad se prije 24 godine pojavio na sceni pa s lakoćom puni dvorane širom rodne Hrvatske. Neskromno priznaje da je svjestan uspjeha, ali to, kaže, ne znači da o sebi ima visoko mišljenje. Ne voli da glumi i bude nadmen i ističe da krož život korača što ležernije može.

Imate li možda, poput velikih svjetskih zvijezda, listu zahtjeva prije koncerta? Mnogi muzičari uoči nastupa odlaze u svojevrsnu izolaciju ne bi li se što bolje pripremili. Što vi činite po tom pitanju?

“Ono što je važno je da imam svoju garderobu, a zadnjih dvadesetak minuta sa svojim bendom želim provesti sam. Prije toga se družimo s organizatorima i nekim drugim dragim ljudima, a onda se moramo da se koncentrišemo prije nego izađemo na pozornicu. Nemamo nikakvih velikih i nerješivih želja. To su nekakve normalne stvari – neko piće, voda, sokovi, pivo. Organizatori nam kažu da nam se raduju jer nemamo nikakve zahtjeve osim mira i tišine”.

Osvojili ste brojne nagrade sa pjesmom “Ako te pitaju”. Napravili ste veliki hit. Publika vas je očito bila jako željna.

“Već pet godina sam tu od pauze koju sam imao, tako da mislim da to nije stvar želje. Mislim da je to stvar dobrog odnosa. Publiku volim zvati ‘moji ljudi’ i to se spominjem u najnovijoj pjesmi. Moji ljudi su i moji prijatelji, ali i oni koji dolaze na moje koncerte, bilo njih 500 ili 20 hiljada. Mislim da oni osjećaju taj neki normalan odnos prema njima. Nisam čovjek koji dolijeće i gleda ih kao neko ko je 100 metara iznad njih i sad oni mene imaju privilegiju gledati. Nema tu puno teorije, tu se u praksi vidi i osjeti – ta energija između nas. Sve te nagrade koje sam primio trudio sam ih primiti što dostojanstvenije i što tiše jer ne bih volio da se dogodi trenutak iritacije i ‘pašteta efekta’.

Što mislite o tim instant zvijezdama koje su proizašle iz raznoraznih televizijskih talent showova? Skoro nijedna od tih zvijezda ne traje dugo. Ko je za to kriv?

“To je dobar format koji će ljudi uvijek rado gledati jer je zanimljivo pratiti početak, zaplet, finale i kraj, a publika se povezuje s nekim kandidatima bilo da plešu, pjevaju ili kuvaju. Naravno, ta fascinacija traje do sljedeće sezone. Tako da nije prokletstvo bilo kojeg showa to da ko god učestvuje neće uspjeti. Mislim da je problem to što takmičari nakon što se sve završi nemaju nikoga ko ima jasnu ideju što s njima. Kad bi se imala jasna ideja i kad bi se neko ozbiljno uhvatio nekog pjevača, onda bi se zapravo mogli napraviti nekakvi rezultati. Svi smo mi kretali od nule”.