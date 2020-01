Pjesma Maraje Keri na top listi hitova već četiri decenije

zahvaljujući hitu All I Want for Christmas Is You

Američka pop pjevačica Maraja Keri je zahvaljujući hitu “All I Want for Christmas Is You” postala prva pjevačica čije su pjesme na vrhu top lista tokom četiri decenije.

Pjesma izdata 1994. godine na vrhu je top liste 100 hitova magazina Bilbord – Billboard Hot 100, za prvu nedjelju 2020. godine.

Maraja Keri je bila na vrhu top liste 1990, 2000, 2010. i 2020. godine.

Pjesma “All I Want for Christmas Is You” je ponovo aktuelna poslije reizdanja albuma “Christmas” tokom 2019. i novog video klipa na kojem su prikazane scene o snimanju pjesme, a koje do sada nisu objavljene.