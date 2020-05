Pjesme koje muzičke zvijezde smatraju za biografske

Veliki hitovi pjevača nerijetko kriju njihove životne priče. Nekada pjesme nastaju na osnovu razgovra izvođača i tekstopisca, ali čest je slučaj i da pjevači na papir prenesu ono što osjećaju.

Neprežaljene ljubavi, traume, posvete roditeljima, priče o rastancima pa čak i djeci, motivi su koji su poslužili da nastanu neke veoma slušane pjesme zvijezda sa prostora bivše Jugoslavije.

Danas ćemo napraviti svojevrsnu listu biografskih hitova predstavnika svih muzičkih žanrova: pop, rok, narodna muzika, turbo folk, rep pa čak i trep.

Damir Urban

Hrvatski kantautor, slikar i kritičar stanja u društvu. Njegove se pjesme slušaju širom regiona, a on ne krije da u njima opisuje sve ono što vidi, osjeća, misli…

“Moje pjesme, iako su neke „luzerske“, ne odnose se uvijek na ljubavna iskustva, iako ja to tako prenesem. Ne odnose se uvijek na osobu, na vezu, ali ja ne znam kako zapakovati neke svoje probleme, gubitke, pa sam ja i kad je moj otac umro napisao jednu predivnu ljubavnu pjesmu. Ali, niko to neće shvatiti, da je to ta vrsta gubitka, jer ja sam to upakovao na drugačiji način da mogu biti slobodan dok izvodim. Sakrio sam, sve što sam htio sam rekao, zamijenio par riječi”, rekao je za rocksvirke.com

Pjevao je Urban inspirisan ratom i poslijeratnom situacijom u Hrvatskoj, a nedavno je svoju publiku uključio u stvaranje nove pjesme.

Aleksandra Radović

Lijepa kantautorka vlasnica je pet studijskih albuma na kojima, kako odmiče njena karijera, ima sve manje njenih, autorskih tekstova i melodija. Kaže da piše mračne tekstove, pa se radije prepusti stvaralaštvu svojih saradnika među kojima su velika imena muzičke scene bivše Jugoslavije. Aleksandra smatra da je muzika lijek, te da je upravo u toj vrsti umjetnosti više puta tražila lijek da prebrodi ljubavne probleme.

Iz bogatog opusa ove umjetnice izdvojićemo “Bivši dragi” koju je sama pisala i stavila na “Žar ptica”, treći studijski album sa kojeg se upravo ta pjesma izdvojila kao najslušanija.

Toni Cetinski

Kada je pisana “23. prosinac”, pjesma koja mu je obilježila karijeru, bila je “obična ljubavna priča”. Međutim, Toni je tragično izgubio voljenu osobu. U saobraćajnoj nesreći stradala je njegova tadašnja ljubav, a on je pjesmu odlučio da preoblikuje sa tekstopiscem i da je, kako je izjavio nedavno, “konkretizuje”. Rezultat je hit koji traje i dan danas iako je objavljen prije više od 20 godina.

Tonijevu diskografiju čine i “Opet si pobijedila” koju je napisao njegov kum i za koju kaže da je biografska. Tekst “Ja ne znam nikog boljeg od tebe”, posvetio je supruzi Dubravki.

Emina Jahović

Emina se proslavila ne samo kao pjevačica, već i kao tekstopisac. Većinu svojih hitova pisala je sama, a “Vukovi”, koja je postala veliki hit, pisala je inspirisana svojim životom. Kaže da je balada nastala 2018. kada joj je bilo najteže.

Dino Merlin

Sarajevski kantautor više od trideset godina stvara hitove, a mnogi su postali evergrin. Dino piše životne pjesme čitavu svoju karijeru. O roditeljima, rodnom Sarajevu, Bosni i Hercegovini… neke su od tema njegovih hitova.

Za ovu listu izdvajamo Ameli, djevojci koju je uprkos zabranama njenih roditelja, ali i protivljenju prijatelja, ipak oženio. Riječ je o “Paša moj solidni”.

Amela i Dino su i dan danas skupa.

Marčelo

Marko Šelić Marčelo će u junu objaviti novi album koji je najavio pjesmom “Udahni”. Poznati pisac i reper, kaže da će nove pjesme biti “ličnije” od onih koje su se našle na prethodnom albumu “Napet šou”.

“Ideja vodilja, i privatna i kreativna, jeste da se iz nihilizma ipak isplovi do nekakve nade. Mislim da je, u tom smislu, ovaj album prilično ličniji od prethodnog – rastavljanje sebe na komade, ne bi li došlo do ponovnog sastavljanja. Kako uvodna pjesma tek postavlja problem, i sam sam upravo u toj fazi. Analiziram ko sam i šta je bila moja uloga na ovoj pozornici prethodnih godina”, kazao je on za 021.rs

Senidah

“Kraljica trepa” ne voli da govori o svom privatnom životu. Rijetko daje intervjue, ali zato piše tekstove nadahnute onim što je vidjela ili doživjela.

“Svi su zaspali bludni, a ja gledala” stih je koji Crnogorska rođena u Ljubljani često ističe kao važan, a nastao je inspirisan događajem kojem je prisustvovala dok je bila dijete. Stih je dio pjesme “Nisi bio tu”, a ona je kazala z Hello da o tom događaju neće govoriti i da će proći decenije dok se nekome ne povjeri.

Džej

“Nedelja” je svojevrsna “muzička lična karta” poznatog pjevača. Napisala ju je Marina Tucaković 1991. godine vođena onim što joj je Džej ispričao, a obilježilo je njegov život.

“U to vrijeme, kad smo radili Aleksandar Radulović Futa (kompozitor i aranžer prim.aut) i ja, falio nam je refren. Za refren pjesme “Nedelja” sam kriv ja, ispričao sam Marini svoju priču iz popravnog doma. Kao klinac, kad sam bio dobar, davali su mi dozvolu da idem kući, a ukoliko nisam, ostajao sam u domu. Marina je za deset minuta napisala refren”, otkrio je Džej u jednoj emisiji.

Moby Dick

“Kralj kokaina”, dens hit koji je obilježio devedesete godine, takođe ima ličan tekst. Napisao ga je Srđan Čolić koji je tada bio frontmen grupe Moby Dick u kojoj je karijeru započela Ana Stanić.

“Živio sam sa djevojkom, praktično smo u braku bili, od moje 19 do 23 godine. Kada smo se razišli ja saznam da je ona bila u šemi sa jednim od većih dilera kokaina. To je za mene bio šok. Tad sam i napisao tu pjesmu”, ispričao je on.

Silvana

Tužnu priču krije legendarna pjesma “Šta će mi život” Silvane Armenulić. Riječi je pisao njen drug, velika zvijezda narodne muzike Toma Zdravković.

Silvana se žalila Tomi na stanje u braku i u jednom trenutku izgovorila “Šta će mi ovaj život moj”. Pjesmu napisao mamuran, na parčetu papira, a kada je vidjela tekst, Silvana je željela da je otpjeva. Toma ju je ustupio drugarici iako ju je prije toga snimio u studiju. “To je bila njena priča”, rekao je Toma koji je godinama nastupao sa Silavnom. Pjesma je izvedena u seriji “Ljubav na seoski način”, a Silvani je donijela prvi hit u karijeri. Prodata je u 300.000 prijmeraka, a pjevačicu učinila zvijezdom.

Oliver Dragojević

Bogatu karijeru “morskog vuka” čini ogroman broj hitova koje mnogi smatraju “svojim”.

Pjesmu koju je smatrao biografskom, nosi naziv “Romanca”. Izveo ju je 1977. godine na festivalu u Splitu, a napisao ju je Zdenko Runjić.

Bojan Marović

Album “Za tebe i mene”, treći u karijeri poznatog Podgoričanina, smatra se za biografski. Pjesmu koju je tada posebno izdvojio bila je upravo naslovna numera.

Nataša Bekvalac

“To je njena priča”, saglasne su majka i sestre poznate pop pjevačice iz Novog Sada kada je riječ o pjesmi “Mala leđa”. Nataša ju je uvrstila u album “Ne valjam” objavljen 2010. godine. I “novosadska Barbika” smatra je za “najličniju”.

Petar Grašo

“Uvik isti” je naslov pjesme koju je Splićanin izveo na festivalu u rodnom gradu 2014. godine nakon kraće muzičke pauze. Navodi je kao pjesmu koja opisuje njegov život.

Nina Badrić

Nina često pjeva pjesme koje je sama pisala i komponovala. Njen opus čine mahom jake, ljubavne pjesme. Iako je vedra, uvijek nasmijana i spremna na šalu sa medijima i publikom, Zagrepčanka stvara zaista romantične i tužne pjesme.

Kaže da sve pjesme koje je napisala – osjeća iako smatra da nije toliko emotivna “koliko emitivno piše”.

Od Nine za današnju listu izdvajamo “Sreću duguješ meni”, a tu su i “Čarobno jutro”, “Moja ljubav”…

Ana Nikolić

Skandal majstor, seks bomba i jedna od najvećih estradnih zvijezda u regionu objavila je 2016. godine pjesmu “Da te vratim”. Riječ je o pjesmi koju je posvetila ocu sa čijom se smrću nikada nije pomirila. Njenu karijeru obilježila je balada “Mišo moj” koju je Marina Tucaković napisala i posvetila sinu koji je preminuo.

Sa novog albuma “Klinika”, izdvaja se pjesma “Perspektive”, u kojoj Ana pjeva o odnosu sa svojom majkom.

Seve

“Sama na sceni” opisivala je njen život nakon seks skandala 2004. godine. Pisao ju je Arsen Dedić za splitsku pop zvijezdu inspirisan upravo njenom ličnošću. “Prijateljice”, pjesmu koja je obilježila početke njene karijere, pisala je Seve i posvetila svojim drugaricama od kojih je jedna nažalost poginula. Inspirisana svojim ljubavnim životom svojevremeno je nastala pjesma “Ostavljena”. Ovih je dana aktuelna njena biografska numera “Rođeno moje”. Napisao ju je Miloš Roganović, a Seve ju je posvetila sinu Aleksandru nad kojim je izgubila starateljstvo.

Kaliopi

“Rođeni” je prvo što pomislimo kada neko pomene ime slavne Makedonke. Ona kaže da je imala 19 godina kada je snimila tu pjesmu. Smatra da je bilo hrabro s njene strane da takav tekst pjeva tako mlada, ali publika joj je povjerovala i danas je “Rođeni” ili “Bato” evergrin pop muzike. S druge strane, Kaliopi ističe da je najbolje opisuje “Vučica”. Pjesmu je pisao njen dugogodišnji saradnik i bivši muž Romeo Gril. Priznala je da pjesme otkrivaju djelove njenog života te da je plakala kada ju je prvi put čula.

Ceca

Mnoge su njene pjesme lične. “Pile” je posvećana pokojnom suprugu Želju Ražnatoviću Arkanu. Njemu je posvetila sedmi studijski album “Fatalna ljubav”, a djeci “Neću dugo”. Balada koju je pisala sa Marinom Tucaković nastala je dok je Ceca bila u zatvoru, nemoćna da vidi svoju djecu.

B. V.