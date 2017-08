Planira se snimanje trećeg dijela “Zone Zamfirove”

Scenaristi i producenti Miroslav i Ivana Mitić izjavili su juče da planiraju snimanje i trećeg dijela filma “Zona Zamfirova”.

Mitić je na konferenciji za novinare u Vrnjačkoj Banji, gdje se u okviru 41. Festivala filmskog scenarija prikazuje film “Zona Zamfirova, drugi dio”, u režiji Juga Radivojevića, rekao da imaju ideju da snime i treći dio priče koja bi se dešavala u periodu od 1908. godine, tokom balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata.

On podsjeća da se radnja filma “Zona Zamfirova, drugi dio” završava 1908. godine kada je Srbija mobilisana zbog aneksije Bosne i u prvoj verziji su planirali da u završnoj sceni, kada Mane i Zone izlaze iz crkve nakon krštenja, ispred crkve bude hiljadu vojnika koji se žene uoči odlaska u rat.

“Odlučili smo da to ostavimo za treći dio u kome bismo prikazali period od 1908. kroz priču žena. Ja sam uvjeren da su naše bake sačuvale Srbiju tokom ratova”, kaže Mitić.

Pominje da su došli do podatka da je Mane bio istorijska ličnost i da je zaista bio kraljev juvelir, naglasivši da im je bila želja da kroz priču o Manetu zapravo predstave priču o heroju i prikažu da i jedan običan čovjek može da dođe do dvora.

Scenarista je rekao i da su se fokusirali na to šta se dešava kada se uništava porodica, jer uništavanjem porodice uništava se i društvo.

Mane i Zone imaju problem da dobiju dijete, što je, kako je primijetio Mitić, i današnji problem više od 300.000 mladih ljudi u Srbiji. Ni čaršija se, primjećuje Ivana Mitić, nije mnogo promijenila od tog perioda do danas.

“Čaršija je lik u filmu. Ona nije zlobna, ali je mirođija, uvijek mora da se umiješa. Zone pokušava da sakrije svoj problem, ali čaršiju to zanima i to se do danas nije promijenilo”, kazala je Mitić.

Miroslav Mitić je rekao da je period između 1905. i 1908. bio vrlo plodan za Srbiju i da nisu željeli samo da se fokusiraju na Niš već da prikažu jug Srbije i bogatstvo različitih činilaca koji su uticali na naše društvo.

On je podsjetio i da je 2013. godine građen “Zone grad” na Vlasinskom jeziku za potrebe snimanja filma, ali nije završen i dodao da sada očekuju da dobiju dozvolu, te se nadaju da naredne godine “Zone grad” bude završen.

Da li će i kada krenuti snimanje trećeg dijela “Zone Zamfirove”, Mitić kaže da zavisi od finansijskih sredstva i drugih obaveza svih aktera.