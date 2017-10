Muzika, film i TV Počelo snimanje crnogorsko-srpskog igranog filma “Ajvar” Izvor: Pobjeda Snimanje dugometražnog igranog filma „Ajvar”, u režiji Ane Marije Rossi, počelo je juče u Beogradu. Riječ je o crnogorsko-srpskoj koprodukciji, u kojoj učestvuju ,,Biberče“ iz Beograda i „Artikulacija” iz Podgorice. Premijera je planirana za jesen naredne godine. Scenario potpisuju ređiteljka Rossi i Maja Todorović. Film, u kojem glavne uloge tumače Sergej Trifunović i Nataša Ninković, snimaće se pet nedjelja, na lokacijama u Beogradu i Užicu, a potom u Stokholmu, u Švedskoj. Projekat su finansijski podržali Filmski centar Srbije i ministarstva kulture Srbije i Crne Gore. Na konkursu crnogorskog Ministarstva kulture, za manjinske koprodukcije, ovaj projekat je prošle godine dobio 57.000 eura. Producenti su Nikolina Vučetić-Zečević (Biberče) i Ivan Đurović (Artikulacija). Svako svojim putem Okosnicu filma čine bračni par Nataša Ninković i Sergej Trifunović, koji tumače glavne likove, Vidu i Baneta, a njima se pridružuju Gordan Kičić, Miodrag Krstović, Pavle Pekić, Igor Borojević, Aleksandra Janković, Vesna Čipčić, Ivana Šćepanović, Paulina Manov, Branka Petrić, Mirko Vlahović i Srđan Miletić. Film „Ajvar“ svjedoči o posljednjim danima jedne veze, braka koji se potrošio, ljudima čiji je zajednički život na samom kraju. Oni taj kraj nijesu željeli i u njemu plivaju na jedini način na koji umiju trudeći se da žive kao i do sada, da hodaju poznatim i utabanim stazama. “Prisustvovaćemo rušenju jednog svijeta, zajedničkog mikrokosmosa, iz koga dvoje ljudi moraju da nastave odvojeno, odlazeći svako svojim putem”, saopšteno je iz distributerske kuće „Taramaunt“. Rediteljka Ana Marija Rossi, kojoj je ovo debitantski dugometražni igrani film, kazala je ranije za portal Filmskog centra Srbije da je „Ajvar“ za nju prilično lična priča u emotivnom, generacijskom i socijalno-kulturološkom smislu. “Dugo sam ovu priču varila, trebalo mi je vremena da je “ispljunem”. Koštala me je, vjerovatno, više nego što bi neka druga, manje lična. Mislila sam da ako dugo čekaš prvi dugi film, onda treba da radiš ono što poznaješ, što te boli i što misliš da umiješ najbolje. “Ajvar” je film o ljudima koji su mojih godina, koji žive u inostranstvu jer su, kao mnogi moji prijatelji, otišli da pobjegnu od ludila, da naplate svoje školovanje ili, najčešće, zato što su morali”, kazala je Rossi. Teška tema

“Ajvar” je, prema riječima rediteljke, priča o izmještenim ljudima koji se, ni tamo gdje žive, nikad neće potpuno ukorijeniti.

“To je, takođe, priča koja se bavi smislom zajedničkog života bez djece, pitanjem opstanka jedne duge veze i njenim krahom. Rastanak je nešto o čemu se nerado govori, a predstavlja jednu veoma važnu odrednicu u našim životima. I to je, mislim, ono što je univerzalno u ovom filmu. Vrlo je jasno i specifično lociran, osim što je tema opšta, teška i određujuća. A to znači-ko preživi, pričaće. To je anatomija jednog kraja, posljednji dani jedne veze dvoje ljudi koji su se nekad voljeli”, objasnila je Rossi.

Dodala je da će se film baviti i pitanjem da li raspad sistema koji poznajemo, sunovrat vrijednosti na kojima smo odgojeni i opšta otuđenost, neminovno utiču na odnos dvoje ljudi.