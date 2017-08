Vjerovatno većina vas gricka nokte iščekujući finale ove sezone “Igre prijestola”, a sada imate priliku da pogledate kako su izgledale audicije Mejzi Vilijems, Sofi Tarner, Gvendolin Kristi, Alfija Alena i Džona Bredlija prije ego što su dobili uloge, i svijet poludio za serijom.

I vidjećete kada se rodila legendarna rečenica koja je obilježila seriju: You know nothing Jon Snow.