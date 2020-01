Pogledajte najupečatljivije momente sa dodjele SAG nagrada

Dodjele najprestižnijih nagrada američkog udruženja filmskih glumaca (SAG) u Holivudu obilježio je susret bivših supružnika Bred Pita i Dženifer Aniston.

Nakon što je uzela nagradu i održala govor prilikom kojeg je bila vidno iznenađena, Dženifer je krenula ka bekstejdžu gdje ju je čekao bivši muž. Par se srdačno pozdravio i pao je zagrljaj.

Ipak, ne želimo da ostali momenti ostanu u sjenci ovog susreta. Osvrnimo se i na ostale aktere nagrada:

Crveni tepih je ponovo bio poprište za brojne odjevne izazove

Tu su i glumački ljubavni parovi zbog kojih uvijek vjerujemo u ljubav

Eugen i Den Levi su bili odlični voditelji sa smiješnim upadicama i skečevima

Fibi Voler Bridž je održala emotivan govor nakon što je osvojila nagradu za najbolju žensku ulogu u seriji “Fleabag”

Ekipa filma “Parazit” dobila je zaslužene ovacije nakon nagrade

What a moment. The cast of #Parasite get a standing ovation at the #SAGAwards as they present their film in the best ensemble cast category https://t.co/duqdI5q1az pic.twitter.com/QFaoASIS8A

— The Hollywood Reporter (@THR) January 20, 2020