Pogledajte parodiju na špicu serije Prijatelji koja ima važnu poruku

Nastavnica srednje škole Vorhees Kristin Blizard-Rubel, podijelila je video na Jutjubu, a riječ je o parodiji naslovne numere serije “Prijatelji”, grupe Rembrandts. Kristin ju je osmislila sa svojim kolegama, sa idejom da ohrabri učenike u ovim nimalo prijatnim trenucima usljed virusa Covid-19.

Neki od problema sa kojima se suočavaju jeste sjedjenje po cijeli dan, izrada gomile domaćih zadataka i sve to u atmosferi straha i neizvjesne budućnosti. Objava nosi simboličan naslov VMS. 2020. The One Where They Learned Remotely. Tekst je prilagođen trenutnim stanjima i osjećanjima kroz koja učenici prolaze, a kadrovi podsjećaju na one koje smo nekada gledali u uvodnoj špici. Posebno upečatljiv jeste sam kraj snimka, kada na ekranu vidimo ispisane sljedeće riječi – We‘ll be there for you.