Poslušajte pandemijske obrade svjetskih hitova

Koronavirus parodije toliko iskaču sa svih strana interneta da bi se skoro moglo reći da postoji “koronavirus žanr”. U nastavku pogledaj koje su sve poznate pjesme za vrijeme karantina osvanule u pandemijskom ruhu.

“Hello from the inside” – Adele parodija

Ako ćemo se praviti da je “koronavirus žanr” legitiman termin, onda je Kris Man postao kralj tog žanra. Ovaj pjevač i tekstopisac, kojeg je “izrodio” američki “The Voice” prije osam godina, vlasnik je najpoznatije korona obrade – “Hello (from the Inside)”. Pjesma Adel tako je dobila i tekst prigodan za ova vremena: “Hello from Corona life, I’ve FaceTime called 1000 times to show you I’m sitting right here on the couch, what’s the point of putting on pants anyhow anymore”, a obrada ima više od 11 miliona pregleda. Osim “Hello”, Man je obradio je pjesmu “My Sharona (“My Corona”) i Madoninu stvar “Vogue” (“Stay Home Vogue”).

“Do Re Mi” – The Sound of Music parodija

Jedan od najpoznatijih mjuzikla svih vremena “The Sound of Music” poslužio je kao materijal za pandemijsku obradu. Covid-19 obrada dječje pjesme “Do Re Mi” broji na Jutjubu preko 9 miliona pregleda.

“Coronavirus Rhapsody” – Queen parodija

“Is this a fever, is this just allergies, caught in a lockdown, no escape from the family”, početak je najpoznatije pjesme Queena u koronavirus verziji. Pjesmu je otpjevao Adrian Grimes, a tekst je na svom Tviteru objavio komičar Dejna Džej Bein. I ova obrada ima višemilionske preglede.

“Stayin’ Inside” – Bee Gees parodija

Gotovo tri miliona pregleda “nabacila” je karantinska obrada pjesme “Stayin’ Alive” Bee Geesa. Pjesmu je obradio Brent Mekot koji na svom Jutjub kanalu ima razne kavere, a ovaj sa koronom mu je najpopularniji za sada.

“My Corona” – The Knack parodija

“My Sharona” je logičan odabir za koronavirus obradu. Osim što je pjesmu obradio već pomenuti Man, obrada pjesme The Knacka našla se i na Jutjubu kanalu YDoggMD te ima više od milion i 800 hiljada pregleda. Dok je u Zapadnoj hemisferi “Sharona” preimenovana u “Coronu”, u Hrvatskoj je pjesma Nene Belana “Ivona” preimenovana u “Coronu”. Novi aranžman i tekst za pjesmu osmislio je Neno Belan, a izveo ju je sa svojom ćerkom Nikolinom.

“My Corona Home” – The Beach Boys parodija

“Kokomo” je u doba karantina postao “Corona home”, a Aruba, Jamajka i ostale destinacije u pjesmi samo su neostvarive želje. Pjesmu The Beach Boysa obradio je jutjuber Džon Pamper, a parodija je skupila preko milion i po pregleda.

“Yesterday” – The Beatles parodija

Vjerovatno najviše obrada inspirisanih koronom nanizao je The Kiffness. Na njegovom Jutjub kanalu mogu se naći pjesme “Quaranqueen” (“Dancing Queen” – ABBA), “I Get Locked Down” (“Tubthumping” – Chumbawamba), “The Sound of Sirens” (“The Sound od Silence” – Simon & Garfunkel) i mnoge druge. Među obradama našla se i pjesma The Beatlesa “Yesterday”.

“Corona (Na Na)” – Fergi parodija

Pjesma Fergi “La Love” transformisala se u “Corona (Na Na)”. Pjesma i video prepun mimova skupili su više od 2 miliona i 700 hiljada pregleda. Iza pjesme stoje Rucka Rucka Ali i DJ Not Nice.

“I Want to Know What Day It Is” – Foreigner parodija

Porodični Jutjub kanal The Holderness Family radi svoju originalnu muziku, vlogove i parodije, a ovih dana među parodijama su se našle i korona obrade. Jedna od pjesama kojom su privukli najviše pažnje je obrada pjesme Foreignera “I Want to Know What Love Is”, koja je postala parodija imena “I Want to Know What Day It Is”. Očigledno se svi malo gubimo u vremenu otkad smo u karantinu.

“U CAN’T TOUCH THIS” – MC Hammer parodija

Nik Savino ne samo da je pjesmu posvetio dezinfekciji, već je i muziku napravio s proizvodima za dezinfekciju. Ova parodija nastala je od pjesme MC Hammera iz 1990. godine (da, već je trideset godina stara ova stvar!).