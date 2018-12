Poslušajte pjesmu Nevernih beba na posljednji tekst Neše Leptira

Beogradska grupa Neverne bebe objavila je spot za pjesmu „Suze sa zvezda padaju” koja je nastala na osnovu posljednjeg teksta prerano preminulog Nenada Radulovića poznatog kao Neša Leptir.

Pjesmi Neše Leptira su, po želji njegove porodice, Neverne bebe udahnule život, a autor muzike i aranžmana je frontmen tog sastava Milan Đurđević.

“Ovaj trenutak je za mene mnogo više od jedne pjesme i trenutne inspiracije, ovo je prije svega omaž velikom umjetniku ali i način da se vratimo pravim vrijednostima i onima čija je identifikacija njihovo djelo. Čitava stvar ima veoma veliku emotivnu snagu i doživljavam je kao jednu vrstu ispit za sve – jesmo li zaista toliko otupjeli, zaboravili na emocije i to da svaki dan života vrijedi jedino ako se sa nekim podijeli koliko god nam bilo teško u svakodnevnim ali i onim situacijama koje su životno potresne ili bezizlazne, kako nam se često čini. Ova pjesma je, uz podsjećanje na Nešinu tragičnu sudbinu i prerani odlazak, velika poruka života i radosti jer je on u sebi nosio i nesebično dijelio baš to, potpuno autentično i iskreno”, kaže Đurđević.

Nenad Radulović karijeru je započeo kao pevač i vođa pop-rok benda Poslednja igra leptira 1979. godine.

Za deset godina postojanja grupa je objavila pet albuma – Napokon ploča (1982), Ponovo ploča i Druge priče (1983), Opet ploča – Srce od meda (1985), Grudi moje Balkanske (1986) i Zajedno smo piškili u pesku (1987).

Poslije raspada grupe 1989. godine, Radulović je održao koncert sa grupom „Kako ko“. U tom periodu je objavio i svoj jedini solo album “Niko nema što Piton imade” koji je bio parodija novokomponovane muzike. Za tu priliku je osmislio lik pod imenom Slobodan Đorđević – Piton, a u okviru tog projekta je nastala i serija emisija za Indeksovo radio pozorište.

Tokom 1989. godine otkriven mu je rak testisa u kasnom stadijumu.

Prije nego što se razboleo, počeo je da radi na novom albumu, ali je uspio da snimi samo pjesmu “Modra bajka” koja je posthumno objavljena na istoimenoj kompilaciji hitova grupe „Poslednja igra leptira“.

Plato ispred Ustanove kulture „Palilula” u Beogradu, od 17. decembra 2011. godine, po njemu nosi naziv Plato Neše Leptira.