Poslušajte “Zaborav”, prvi singl talentovanog Baranina Ivana Šćekića

Talentovani dvadesetogodišnji Ivan Šćekić iz Bara, objavio je prvu autorsku pjesmu “Zaborav“.

Ivan, koji studira na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici, slobodno vrijeme posvećuje gitari i muzici, koja ga, kako kaže, „u potpunosti određuje“.

Interesovanje za muziku počelo je kada je bio dijete, na šta je uticalo odrastanje u porodici muzičara.

„Moja porodica je oduvijek bila okružena muzikom. Naime, moj djed je bio gitarista u jednom bendu, otac svira gitaru i pomalo pjeva, dok majka i sestra takođe sviraju, pa je zbog toga uvijek bilo veselo u mojoj porodici. Završio sam nižu muzičku školu, mada sam u tom momentu još uvijek bio nesiguran da li je to ono što želim. Ozbiljnije interesovanje za muziku dogodilo se u prvom razredu Gimnazije, kada sam počeo da osjećam neke nove stvari i kada sam se zaljubio po prvi put, pa me to pokrenulo da emocije izrazim kroz muziku“, kaže mladi Baranin.

Počeci Ivanovog rada vezani su za obrade poznatih pjesama, kojima je pokušao da se približi ljudima. Pozitivni komentari i reakcije ljudi dali su mu podsticaj da krene sa stvaranjem autorskih kompozicija.

Najviše reakcija izazvao je duet sa Anđelom Laban u coveru pjesme Lane del Rey “Summertime Sadness”.

“Shvatio sam da je ipak neprocjenjivo kada čovjek stvori nešto svoje. Lični doživljaji i određeni događaji u mom životu bili su glavna inspiracija u nastanku pjesme, a htio sam kroz tekst i melodiju emocije koje sam proživio prenijeti i na druge ljude. Zanimljivo je da sam intro pjesme napravio još prije pet godina, ali sam čekao pravi momenat da to dobije svoj oblik. Spot za ‘Zaborav’ je snimljen mobilnim telefonom i prilično je jednostavan, jer sam želio da stavim fokus na pjesmu i ono što sam htio reći putem nje“, kaže Ivan za Bar Info.

Kao svoje najveće uzore, Ivan ističe Miladina Šobića i Eda Širana i dodaje.

Planira da nastavi sa stvaranjem pjesama.

„Želim da ljudima prenesem drugačiju emociju, nešto što je realno i lično proživljeno. Ništa neće biti izmišljeno, jer mislim da samo ono što dolazi od nas samih može dotaći druge“, istakao je Ivan.