Potvrđeno: Pirati sa Kariba ostaju bez najveće zvijezde

Sada je zvanično, u “Piratima sa Kariba” nećemo gledati Džonija Depa. Naime, glavni Diznijev producent saopštio je da Dep više neće biti kapetan Džek Sperou. Otkrio je i razloge te odluke.

Šef-producent Šon Bejli izjavio je da je Džoni Dep isključen iz Diznijeve franšize jer žele da unesu novu energiju u film.

Pored izbacivanja Depa, producenti su se odlučili na još jednu veliku promjenu. Naime, oni će za sljedeći nastavak filma da angažuju scenariste filma “Deadpool” Reta Risa i Pola Vernika.

“Želimo da unesemo novu energiju i živost. Volim naše prethodne filmove, ali jedan od razloga zašto su nam Ret i Pol interesantni za angažman je taj što želimo da rasturimo sa sljedećim filmom. I to je ono za šta sam ih zadužio“, rekao je Bejli.

Dep je tokom 14 godina odigrao glavnu ulogu u pet filmova koji su zaradili više od 3,56 milijardi funti, čime su “Pirati sa Kariba” postali 12. najveća franšiza u istoriji filma.

Posljednji dio “Pirata” – “Mrtva usta ne govore” prošao je najlošije od svih do sada.

U oktobru je scenarista Stjuart Bejli govorio o Depovom izlasku i otkrio da će preraditi cijelu franšizu. On je rekao da je Džoni Dep imao odličnu ulogu koju je doslovno napravio svojom.

“I djeca širom svijeta ga vole kao tog lika. Tako da mislim da je bilo odlično za njega, bilo je sjajno za nas. Tako da sam veoma, veoma srećan zbog toga“, istakao je on i dodao:

“Mislim da će Džek Sperou biti njegovo nasleđe. To je jedini lik koji je igrao pet puta. To je lik u koji se oblači da posjeti djecu u bolnicama. To je ono zbog čega će ostati upamćen.”

On je dodao da je prije “pirata” Džoni važio za nezavisnog glumca koji još nije bio dokazana roba, te da su svi mislili da je njegovo angažovanje lud potez.

Nedavno je angažovanje Džonija Depa u drugom nastavku filma “Fantastične zvijeri” izazvalo kontroverzu nakon što je glumac optužen za porodično nasilje.

Dep je negirao tvrdnje, pa je taj slučaj na kraju riješen van suda, a njegova bivša supruga Amber Herd povukla je optužbu.