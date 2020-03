Pravo značenje hitova koje smo bezbroj puta čuli

Da li slušate riječi pjesama ili vam je samo stalo do ritma i melodije? Većina ljudi ne obraća pažnju na tekst pjesme i zainteresovana je isključivo za muziku, posebno kada se radi o pjesmama na stranom jeziku.

Postoje pak i oni koji su znantno pažljiviji tokom slušanja muzike i trude se da razumiju značenje svake pjesme. Čak i oni, međutim, ponekad imaju pogrešnu ideju o nekim od najvećih hitova popularne muzike.

U narednim redovima ćemo vam otkriti o čemu se stvarno radi u pjesmama koje ste čuli bezbroj puta.

Bob Marley I Shot the Sheriff

Poznati rege muzičar je rekao da je izabrao da se u ovoj pjesmi obračuna sa šerifom umjesto policije zbog toga što se plašio reakcije vlasti u Jamajci na tako eksplicitan napad na organe reda u toj zemlji. Njegova bivša djevojka Ester Anderson je ponudila još jedno značenje pjesme. Ona je, naime, rekla da neki stihovi opisuju Marlijev otpor prema korišćenju kontracepcije. Kao dokaz toga je citirala sljedeće stihove: „Sheriff John Brown always hated me, For what, I don’t know: Every time I plant a seed, He said kill it before they grow”.

Bonnie Tyler Total Eclipse of the Heart

Pretpostavljate da se u ovoj pesmi radi o ljubavi. To je tačno, ali u pitanju nije ljubav između običnih ljudi, već vampira! Autor pjesme, Džim Stajnmen, napisao ju je za mjuzikl baziran na čuvenom nijemom filmu Nosferatu.

Bryan Adams Summer of ’69

„Mnogi ljudi misle da je ova pjesma o 1969. godini,“ rekao je Adams o jednom od svojih prvih hitova i dodao: „Ova više ima veze sa sjećanjem na vođenje ljubavi tokom ljetnjih dana moje mladosti. Broj 69 ima seksualnu konotaciju”.

The Beatles Hey Jude

Makartnijev hit za Bitlse je zbunio čak i njegovog kolegu iz grupe, Džona Lenona. On je bio ubijeđen da se Pol u pjesmi obraćao njemu, međutim, to nije bila autorova namjera. Polova ideja je bila da ovom pjesmom utješi Lenonovog sina Džulijana, zbog činjenice da su se njegovi roditelji nedavno razveli.

Pink Floyd Wish You Were Here

Vlada mišljenje da se tekst pjesme Wish You Were Here odnosi na Sida Bereta, bivšeg člana grupe Pink Floyd. Rodžer Voters, autor njenih stihova, to negira. On je izjavio da je ovom pjesmom želio da podsjeti sebe da živi svaki dan kao da mu je posljednji i bude otvoren za nova iskustva.

PSY Gangnam Style

Vjerovali ili ne, ali Gangnam Style je satira južnokorejskog društva. PSY u njoj paradira tendenciju mnogih njegovih sugrađana da po svaku cijenu žive luksuzno, čak iako moraju da se zadužuju da bi to postigli.

Lady Gaga Poker Face

Gaga je priznala da Poker Face nije pjesma o kockanju i zavođenju, već o djevojci koja krije od svog dragog da je biseksualne orijentacije. Iz tog razloga muškarac u pjesmi mora da bude u stanju da pročita njeno lice poker igrača kako bi otkrio da li misli na njega dok vode ljubav ili na neku osobu ženskog pola.