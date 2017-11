Predsjednik “The books of knjige” stigao u Beograd

Predsjednik organizacije “The books of knjige” Veselin Gajović Gajo, sinoć je sletio na beogradski aerodrom Nikola Tesla, povodom premijere filma „ The books of knjige : Slučajevi pravde„ koja će se desiti u srijedu, 8. novembra u Cineplexxu Ušće.

Uz velike mjere obezbjeđenja, Gajovića je na aerodromu dočekala jedna od najvećih filmskih zvijezda u regionu, crnogorski glumac Petar Strugar, koji mu je podnio raport o trenutnom stanju u kinematografiji , uručio mu buket cvijeća , a nakon toga mu ponio kofer i psa kojega je Gajoviću poklonio Ibrica Jusić. Radi se o šnauceru Draganu, koji predsjednika organizacije TBOK prati na svim putovanjima.

Nakon toga Gajović je okitio aerodromske službenike sa oko 800 dinara u apoenima od po 50, a zatim ga je Strugar vozilom komunalne policije prebacio u vilu na Dedinju u kojoj će provesti nekoliko dana.

Ostatak organizacije TBOK ima plaćen smještaj u konobi Trnovo, kod Vuleta Gazivode, a sa Gajovićem i Draganom će se sresti na premijeri filma, jer predsjednik organizacije TBOK ne voli da se srijeće sa ostatkom ekipe, osim kad mora.

Dvije projekcije beogradske premijere filma “The Books of Knjige: Slučajevi pravde” rasprodate su, a otvorena je treća u Cineplexxu Ušće 8. novembra, dok je je dan kasnije za premijeru u Novom Sadu, u Areni Cineplex, rasprodata jedna, a otvorena druga projekcija.

Premijerom u Banja Luci 15. novembra startuje prikazivanje u Republici Srpskoj, a od 22. novembra projekcijom u Sarajevu i u ostatku BiH.

Na Mostar film festivalu 18. novembra film se nalazi u glavnom takmičarskom programu, a dan kasnije, u nedjelju 19. novembra, biće prikazan u Torontu u Kingsway Theatru sa početkom u 18.30 sati.

Slučajevi pravde su na redovnom repertoaru Cineplexxa Podgorica i Cadmus Cineplexa Budva, ali će biti prikazani u Bijelom Polju 6. – 8. novembra, Rožajama 9. novembra, Petnjici 9. novembra, Plavu 10. novembra i Andrijevici 11. novembra.