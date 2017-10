Preminuo američki roker Tom Peti

Rok legenda Tom Peti preminuo je danas u svojoj 66 godini.

Pjevač, poznat po klasiku “Free Fallin'” pronađen je u svom domu u Malibuu bez svijesti, a odmah je hitno prevezen u bolnicu u Santa Monici, pišu svjetski mediji.

Svoju slavu Tom je pronašao je 70-ih godina u bendi Heartbreakers, a nedavno se vratio s turneje kojom je obilježio 40 godina benda.

Prodao je ukupno više od 80 miliona albuma, a među njegovim najvećim hitovima ističu se ,,Free Fallin”, ,,I Won’t Back Down”, ,,I Need to Know”, ,,Listen to Her Heart”…

Brojni fanovi i muzičari oprostili su se od Toma na društvenim mrežama.