Preminuo glumac Piter Salis

Čuveni britanski glumac, Piter Salis, preminuo je u 96. godini, javili su medijima njegovi agenti.

On će ostati upamćen po ulozi u seriji “Last of the Summer Wine” i kao Valas u animiranom filmu “Wallace and Gromit”.

Salis je Normana Klegija Klega u seriji “Last of the Summer Wine” glumio od prve epizode 1973. godine do kraja serije 2010. godine. Bio je jedini glumac koji se pojavio u svih 295 epizoda.

Prije nego što je dobio ulogu u seriji imao je zavidnu karijeru u pozorištu i na televiziji. Još veću popularnost donijeli su mu animirani filmovi “Wallace and Gromit”.