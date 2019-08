Prljavo kazalište: Svako je jednom poželio da bude heroj ulice ili je imao svoju Marinu

Prljavo kazalište nastupa širom bivše Jugoslavije više od četiri decenije. Legendarni hitovi poput “Heroj ulice”, “Marina”, “Ako tražiš nekoga”, “Kiše jesenje”, “Tu noć kad si se udavala”, prenose se s generacije na generaciju.

“Vjerovatno je za to odgovorna naša povezanost s publikom. Činjenica je da su pjesme zaživjele, da ih je publika prihvatila i zavoljela. Na našim koncertima publika se uvijek dobro zabavljala, a i mi smo se zabavljali na sceni A nekako smo se i svi pronalazili u našim pjesmama. Svima su nam se dešavale naše pjesme i svako se u određenom periodu svoga života mogao pronaći u pjesmi. Mislim da se emocija iz naših pjesama dogodila barem jednom svima. Svako od nas sigurno je jednom poželio da bude heroj ulice, ili je imao neku svoju Marinu. Mislim da je to neki recept za dugovječnost jer mi smo svirali ono što smo i sami prošli i tu smo emociju prenijeli na našu publiku”, kaže Mladen Bodalec, pjevač kultnog benda iz Hrvatske.

Hitove su nizali, popularnost rasla, ali skandali su ih zaobilazili.

“Rokenrol može biti nekako raskalašan kad si mlađi. Tu su neprospavane noći. Na početku je zanimljivo, ali kasnije kad sve to postane žešće i učestalije. Ali kada se godine počnu skupljati to zahtijeva puno energije, a i nastupi su sami po sebi dosta iscrpljujući. Tako da smo se sada više koncentrisali na nekakav zdrav život, teretane, treninge i slično da bi se što boje pripremili za koncert kao što i naša pjesma kaže Sve je lako kad si mlad. Nismo nikada bili predmet nikakvog skandala i trača, a i danas kad imamo svoju djecu, to nam je neizmjerno drago”, objašnjava Bodalec.

“Mi smo oduvijek furali neki svoj film. Mi smo bend koji je počeo da svira u garaži. Mi nismo estradni štos. Mi smo ulični bend kojem se dogodio uspjeh. I uživali smo u tome. I zvijezde su nam se poklopile. Znali smo da to nije samo po našim zaslugama i po našim talentima. Tako se nekako sve poklopilo. U svakom slučaju smo to voljeli. Voljeli smo tu ulogu. I ostvarili su nam se snovi. Naprosto smo imali veliki respekt prema tome. I svih tih godina to je nekako išlo prilično brzo. Nekako uz rokenrol prebrzo prođe vrijeme, a da ne primijetiš. Mi se nadamo da ćemo još dugo ovako iz večeri u veče penjati se na scenu i zabavljati publiku”, dodaje on.