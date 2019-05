Producent Igre prijestola se izvinio zbog šolje Starbaksa

Od svih zanimljivosti u najnovijoj epizodi serije “Game of Thrones” nazvanoj “The Last of the Starks”, većini gledalaca najviše pažnje privuklo je pojavljivanje čaše za kafu kompanije Starbaks u jednoj sceni.

Prema riječima izvršnog producenta Bernija Kolfilda, to je bila jednostavno greška koja im se potkrala.

“Žao nam je”, rekao je Kolfild za radio WNYC.

Kolfild je napomenuo da je gaf rijetkost za ovu seriju jer su njegovi ljudi i dekorateri, kako kaže, angažovani 1.000 odsto kako bi sve prošlo u najboljem redu.

“Iako je u pitanju greška, sigurno pomalo neugodna za HBO, čini se da su je svi koji su uključeni u produkciju i distribuciju prihvatili u dobrom raspoloženju”, dodao je Kolfild.

U HBO-u se još nisu oglasili u vezi sa ovim.