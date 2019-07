Proslavljena krimi serija se završava nakon 6. sezone

Predstojeća 6. sezona krimi serije “Kako se izvući sa ubistvom” (How to Get Away with Murder) biće ujedno i njena posljednja.

Ova vijest stigla je nakon objave da će trenutno jedna od najtraženijih scenaristkinja i TV producentkinja Šonda Rajms sa ABC mreže preći na Netflix iduće godine.

Peta sezona “Kako se izvući sa ubistvom” završila se preokretom – Lorel i njen sin su nestali.

Za Vajolu Dejvis već je bilo poznato koliko je dobra glumica, ali sa ulogom ikonične antiheroine Analis Kiting ušla je u TV istoriju.

“Kako se izvući sa ubistvom” je serija hvaljena zbog načina na koji je ispitivala međurasnu dinamiku, predstavljanja ljudi iz LGBTQ zajednice, ravnopranosti polova i afirmativnih pogleda na seks. Serija je tokom godina dobila brojne nagrade.

Posljednja 6. sezona imaće 15 epizoda, a počeće da se emituje 26. septembra na ABC.