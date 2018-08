Prvobitni nazivi danas slavnih rok bendova

Nedavno smo pisali o bendovima koji nisu oduševljeni imenom koje su izabrali i danas misle da bi svako drugo bilo bolje. A sad smo pronašli one koji ipak stigli “da se opamete”. Prvi naziv koji su smislili bio je stvarno loš, ali oni su to, srećom, na vrijeme shvatili i bacili se na osmišljavanje boljeg. Danas ih ne možemo zamisliti da se to nije dogodilo. Biste li stvarno slušali Screaming Abdabs ili Tony Flow and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem?

Mookie Blaylock

Danas je to: Pearl Jam

Za neupućene, Mookie Blayblock ime je NBA košarkaša koji je u to vrijeme igrao za New Jersey Netse. Kad su Edi Veder i ekipa počeli da sviraju1990. u Sijtlu, tako im se zvao bend jer, kako je rekao frontmen, nisu imali vremena smišljati bolje ime jer su snimali pjesme.

No, kad su došli do snimanja albuma i nacionalne prepoznatljivosti, shvatili su da im treba novi naziv. Između ostalog, znali su da neće moći imati prava na ime i prezime NBA košarkaša, što bi značilo da ne bi smjeli imati nikakvu robu koju bi prodavali i slično.

Ime Pearl smislio je basist Džef Ament, a Jam su dodali nakon što su bili na koncertu Nila Janga.

“Svaka pjesma trajala je 15-20 minuta, pravi ‘jam’. I tako smo dodali tu riječ”, kažu.

On A Friday

Danas je to: Radiohead

Petorka se prvi put upoznala u srednjoj školi, a kako ste mogli pogoditi – cijeli su tjedan vježbali poslije škole za nastup svakog petka u Oksfordširu. Kad su devedesetih snimili demo s pjesmama “You”, “Thinking About You” i “Prove Yourself” zapazili su ih iz izdavačke kuće EMI, ali prije nego što su snimili album predložili su im da razmisle o novom imenu.

Svi su članovi benda bili fanovi Talking Headsa, a nazvali su se prema pjesmi i 1986. – “Radio Head”.

The Obelisk

Danas je to: The Cure

Obožavani The Cure takođe je bio školski bend pod imenom The Obelisk, a Robert Smit prvo je svirao klavir, a tek onda postao frontmen. Kako su se mijenjali članovi benda, tako se mijenjalo i ime. Nakon The Obelisk bili su još Malice i Easy Cure, ali to im je zvučalo previše hipijevski pa su samo ostali na The Cure.

Sweet Children

Danas je to: Green Day

Vjerovatno je namjera bila sarkazam, a treba naglasiti da su pod imenom Sweet Children Billie Joe Armstrong i Mike Dirnt nastupali otkad su imali 14 godina. Uspjeli su i okupiti malu grupu obožavalaca, a pod tim su imenom potpisali i prvi ugovor s izdavačima. Ubrzo su promijenili ime u Green Day jer nisu htjeli da ih brkaju s kalifornijskim bendom Sweet Baby. Green Day je, ako još ne znate, izraz za onaj dan kad samo pušiš marihuanu i ne radiš ništa drugo.

Screaming Abdabs

Danas je to: Pink Floyd

Tako se zvao bend u kojem su kao studenti arhitekture u Londonu svirali Rodžer Voters, Nik Mejson i Ričard Rajt. Zvali su se još i Sigma 6. Screaming abdabs (ili ponekad habdabs) što je sleng za ekstremnu nervozu ili tjeskobu, a ponekad se povezuje s deliriumom tremensom. Srećom su promijenili ime benda.

Tony Flow and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem

Danas je to: Red Hot Chili Peppers

U sastavu Entoni Kiedis, Hilel Slovak i Flea tako su imali dva koncerta 1983. godine. Da stanu na scenu predložio je zajednički prijatelj koji je tražio predgrupu za nastup svog benda.

“Tako smo htjeli da sviramo i zvučimo, veličanstveno i haotično. Na sebi sam na prvom koncertu imao kućni ogrtač i fluorescentnu narandžastu lovačku kapu. Začudo, bio sam potpuno trijezan”, rekao je Kiedis kasnije.

The Polka Tulk Blues Band

Danas je to: Black Sabbath

Black Sabbath jedno od najboljih imena za bend ikad koje savršeno odgovara Oziju i ekipi. Prvobitni naziv smislio je Toni Iomi koji je Oziju rekao da ne može da podnese više to ime i predložio da se nazovu Earth.

Kad su shvatili da već postoji britanski bend s tim imenom, Grizezr Batler predložio je Black Sabbath, prema filmu Borisa Karlofa. Uspio je nagovoriti ostatak benda da probaju, i tako je nastao hevi metal.