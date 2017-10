Rambo uz Orgazam i Kičmu za najbolji doček Nove godine

Na kotorskom gradskom trgu trideset prvog decembra u periodu od 19h do 03 ujutro nastupiće Električni orgazam, Partibrejkersi, Rambo Amadeus, Letu štuke i Light under the Black Mountain, dok je 1. januar rezervisan za Disciplinu kičme, Let 3, Obojeni program, Stray Dogg i Veliki prezir, kazali su DN iz TO Kotor.

Opština Kotor i Turistička organizacija (TO) tog grada za Novu godinu organizuju dvodnevni rok spektakl sa nekim od najzvučnijih imena domaće i regionalne muzičke scene, na kojem bi im pozavidjeli mnogobrojni muzički festivali.

“Na kotorskom gradskom trgu trideset prvog decembra u periodu od 19h do 03 ujutro nastupiće Električni orgazam, Partibrejkersi, Rambo Amadeus, Letu štuke i Light under the Black Mountain, dok je 1. januar rezervisan za Disciplinu kičme, Let 3, Obojeni program, Stray Dogg i Veliki prezir. Takođe ćemo raditi na tome da obezbijedimo prevoz iz svih crnogorskih gradova po povoljnim cijenama”, kazao je Dnevnim novinama Ivan Gvido Krivokapić iz TO Kotor, koji je ujedno i direktor Sea Rock festivala.

Dvodnevni rok festival je bila ideja od samog početka, ali je došlo samo do malih izmjena u imenima izvođača, pojašnjava Krivokapić.

“Bilo je drugih opcija, poput Darka Rundeka i Cargo orkestra, ali je to bila veća produkcija i onda smo se odlučili za ovu varijantu novogodišnjeg festivala koji će okupiti rokenrol scenu regiona, maltene sav taj Novi val ex Yu scene. I 2016. godine smo radili doček sa alternativnim rok bendovima, ali sada smo imali više vremena i pogodili ono što smo htjeli. Smatram da ispod ovoga ne možemo ići, može samo naprijed i ovo nam je donekle temelj za buduće projekte, koji će samo biti sve bolji i bolji”, kazao je on, otkrivajući da je opština za tu namjenu obezbijedila 80.000 eura, što je, imajući u vidu sume koje se troše za slične manifestacije, a na mnogo manji broj izvođača svijetli primjer kako se za malo novca može napraviti vrhunski muzički spektakl.

SA BUDŽETOM OD 80.000 EURA ROK SPEKTAKL

“Sveukupno honorari izvođača, produkcija i marketing su opštinu koštali 80.000 eura, čime smo pokazali koliko malo treba za veliki događaj. Vidite, uvijek smo raspolagali sa nekim minimalnim budžetom, tu oko 20.000, izuzev one godine kada smo dovodili legendarnog Wilca. Da raspolažemo sa većim budžetom, poput mnogobrojnih ovdašnjih muzičkih festivala, napravili bi čudo, ne samo u Crnoj Gori, već i u Evropi”, kroz smijeh pojašnjava Krivokapić, koji ne sumnja u veliku posjećenost.

Međutim, iako su ovim fenomenalnim programom opština Kotor i TO Kotor postavili domaći zadatak mnogima, ne zaustavljaju se tu, već za narednu godinu planiraju program koji će im omogućiti proboj na evropsko tržište.

NAREDNE GODINE PROBOJ NA EVROPSKO TRŽIŠTE

“Naredne godine ćemo zasigurno raditi na nečemu još većem što će okupiti i inostrane turiste, jer smo ove godine mahom bili orijentisani ka turistima iz ex-Yu republika. Znači, to bi trebalo da podrazumijeva nekoliko različitih lokacija, muzičkih žanrova, ali i velikog inostranog izvođača koji će nas odvesti na ciljno evropsko tržište. Vidite, godišnje, Kotor posjeti više od milion turista i ponuda zimska treba da parira ljetnjoj, ako ne i da bude bolja. Tome svakako težimo”, zaključio je Krivokapić.