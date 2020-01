Red Hot Chili Peppers potvrdili da rade na albumu sa Džonom Frušijanteom

Nedavno je objavljeno da će se proslavljeni gitarista Džon Frušijante ponovo pridružiti bendu Red Hot Chili Peppers.

Podsjećamo, on je već bio dio grupe u dva navrata (od 1988. do 1992, i od 1998. do 2009) i učestvovao je u snimanju popularnih albuma kao što su Blood Sugar Sex Magik, Californication i By the Way.

Dobra vijest je da Džonovo prisustvo neće biti rezervisano samo za nastupe, već će on zajedno sa bendom uskoro početi da radi na novom albumu.

U intervjuu za magazin Rolling Stone, bubnjar popularnih Pepersa, Čed Smit, izjavio je sljedeće:

„Džon se vratio u bend. To svi već znaju. Za sada imamo jedino zakazane nastupe na festivalima. U međuvremenu ćemo se koncentrisati na komponovanje i snimanje novih pjesama. Veoma smo uzbuđeni što ćemo raditi na novom albumu.“

Posljednja ploča grupe Red Hot Chili Peppers, The Getaway, izašla je 2016. Članovi benda su u više navrata napomenuli da rade na novim pjesmama, ali je tek sada potvrđeno da će novi stari član grupe, gitarista Džon Frušijante, učestvovati na snimanju novog albuma, što, moramo priznati, nas veoma raduje.