Rik i Morti se vraćaju na jesen

Animirana serija “Rik i Morti” je brzo stekla veliku popularnost, a uskoro ćemo gledati i četvrtu sezonu ovog ostvarenja.

Telvizijska mreža Adult Swim naručila je novih 70 epizoda, a prvih desetak gledaćemo ove jeseni, u novembru.

Objavljene su i prve slike nove sezone.

Jedan od autora serije, Džastin Roliland je u junu 2018. godine izjavio da su on i njegovi pisci ponovo ušli u “sobu pisaca” za četvrtu sezonu.

The promised land is near. Here are the first images from Season 4. #RickandMorty @adultswim pic.twitter.com/6kJUgIjbsj

— Rick and Morty (@RickandMorty) July 16, 2019