Rodžer Voters: Gilmor misli da je on Pink Flojd i da sam ja nebitan

Rodžer Voters snimio je video ove nedjelje u kojem govori o tome da Dejvid Gilmor, član grupe Pink Flojd ne dozvoljava da koristi veb stranicu ili društvene mreže benda za promociju sopstvenog rada.

“Ništa od mene nije na veb stranici – zabranio mi je Dejvid Gilmor”, rekao je Voters u jednom trenutku.

“Dejvid misli da je vlasnik. Zapravo on to misli jer sam napustio bend 1985. godine i da je on vlasnik benda Pink Flojd, da je on Pink Flojd i da sam nebitan, i da treba da ćutim.”

Prošle godine je Volters rekao za Rolling Stone da se sastao sa Gilmorom i Nikom Mejsonom, bubnjarem sastava Flojd u nadi da će umanjiti njihove razlike.

“Razgovarali smo u junu”, rekao je on.

”Imali smo veliki sastanak gdje sam smislio veliki mirovni plan od kojeg, nažalost, nije bilo ništa”, piše Rolling Stone.

U svom videu, Voters se ponovo osvrnuo na sastanak.

”Prije godinu dana, sazvao sam svojevrsni Kamp Dejvid za preživjele članove Pink Flojda u hotelu na aerodromu u Londonu, gdje sam predložio sve vrste mjera kako bismo mimoišli ovaj grozni zastoj koji imamo i nevolje u kojoj smo se našli. Nije urodilo plodom, žao mi je što to moram reći “, rekao je i dodao ”30 miliona vas ste pretplaćeni na veb stranicu ovog benda i to radite svakako i zbog muzike koji smo nas petorica stvorili. … Kao posljedica toga, čini mi se da bi bilo fer i korektno kada bismo imali jednak pristup u dijeljenju projekata.”

Voters je napustio Pink Flojd 1985. i vodio pravnu bitku kako bi spriječio Gilmora i Mejsona da koriste ime benda bez njega. Konačno, izgubio je, a u intervjuu za BBC 2013. godine, Voters je priznao žaljenje zbog tužbe protiv Gilmora i Mejsona. “Nisam bio u pravu”, rekao je.

Nakon napuštanja Pink Flojd, Voters je imao osrednje uspješnu solo karijeru izdavši nekoliko solo albuma i organizujući jedan od najvećih koncerata ikad održanih, u Berlinu 1990. godine, povodom prve godišnjice rušenja Berlinskog zida, na kome je sa ekipom najpoznatijih rok muzičara tog vremena izveo album The Wall u cjelosti. Nakon 1992. godine, privremeno se povukao sa scene, da bi se vratio 1999. godine, započevši svjetsku turneju koja je završena tek 2002. U godini 2005. je izdao klasičnu operu Ça Ira koja mu je donijela vrlo dobre kritike, i pridružio se ostalim članovima Pink Flojd na koncertu Live 8 u Londonu. To je ujedno bio i posljednji njihov zajednički nastup.

Na koncertu povodom smrti Sida Bareta, 2006. godine, Voters je nastupio sa svojim pratećim bendom. Tokom 2007. i 2008. godine održao je svjetsku turneju na kojoj je u cjelosti izvodio album Dark Side of the Moon.