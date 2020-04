Rodžer Voters o okupljanju benda: Ne dam svoju slobodu za lance Pink Flojda

Za Rodžera Votersa, jednog od osnivača britanskog sastava “Pink Flojd” daleke 1965, trenutno ne postoji ništa strašnije od ponovnog okupljanja legendarnog rokenrol benda u staroj postavi. Iako je britanski basista, pjevač i kompozitor godinama odbijao da se nađe na istom mjestu s ostalim živim članovima “Pink Flojda” Dejvidom Gilmorom i Nikom Mejsonom, on je u najnovijem intervjuu za američki magazin “Rolingstoun” priznao da je, ipak, imao namjeru da, bar privremeno, zakopa sjekire sa nekadašnjim kolegama iz benda.

Kako je Voters pojasnio u video-četu za “Rolingstoun”, on je imao namjeru da organizuje “mirovni samit” sa Gilmorom i Mejsonom, ali to se pretvorilo u promašaj:

“Napravio sam izvjestan plan, jer smo nekako pokušali da nađemo zajednički jezik, ali taj plan nije zaživio”, kazao je Voters, precizirajući da to nije bio nikakav ambiciozan plan.

U pitanju je bila njegova želja da objave remasterizovano reizdanje vinilne verzije albuma “Animals”, a da se to ne pretvori u, kako je rekao, “treći svjetski rat”.

“Zar to ne bi bilo lijepo? Sugerisao sam im da treba to da uradimo na demokratski način. Rekao sam im: “Zašto ne bismo glasali? Samo nas je trojica…”Ali, oni na to nisu pristali. Bog zna zašto… Iako nisam siguran da Bog uopšte postoji, ako me razumijete”, rekao je Voters, koji je poznat po tome da je ateista.

U nastavku ovog video-razgovora on je bio odsječan u tome da ga apsolutno ne zanima ponovno okupljanje sastava “Pink Flojd”:

“To bi bilo je*eno odvratno. Ako ste sada obožavalac “Pink Flojda”, imali biste drugačiji stav. Ali, ja sam kroz sve to prošao. To je bio moj život. I shvatam da me mnogi vide kao neku lošu osobu, ali s tim mogu da živim. I ako me pitate da li bih mijenjao svoju slobodu da ponovo budem u tim lancima, moj odgovor je: je*eno nema šanse”.

Podsjetimo, Voters je napustio “Pink Flojd” još 1984. otisnuvši se u solo vode. I dok su Mejson i Gilmor nastavili da rade kao “Pink Flojd”, engleski basista i kompozitor godinama je odbijao da ponovo stane na scenu sa bivšim kolegama. Popustio je tek 2005, kada je zarad humanitarnog spektakla “Live 8” ponovo zasvirao sa Gilmorom i Mejsonom u londonskom Hajd parku.

“Pink Flojd”, odnosno Gilmor i Mejson, iskoristili su karantin u kome je čitav svijet zbog virusa korona za najavu serijala koncerata putem Jutjuba. Grupa na svom zvaničnom Jutjub kanalu emituje rijetke i dosad uglavnom neobjavljene materijale, a prošlog petka publika je mogla da vidi koncertni film “Pulse”.

Gilmor je, takođe, tokom izolacije sa svojom porodicom snimio obrade dvije numere Leonarda Koena, dok je Rodžer Voters prije desetak dana odao počast svom prijatelju, američkom muzičaru Džonu Prajnu, koji je preminuo u 73. godini od korone, izvodeći pjesmu “Paradise” sa debi albuma ovog kantri kantautora.

U razgovoru za magazin „Rolingstoun“ Voters nije samo govorio o svom bivšem bendu. Pričao je i o svojoj turneji „This is not A Drill Tour“, koja je morala da bude odložena za 2021. zbog krize izazvane virusom korona, pojasnivši da je odlaganje 31 koncerta opravdano ako će se time spasti bar jedan ljudski život. Takođe, kao jedan od politički i društveno najaktivnijih muzičara, osvrnuo se i na političku situaciju u SAD. Opleo je po američkom predsjedniku Donaldu Trampu, a nadu mu ne uliva, kako je istakao, ni kandidat Demokratske stranke na predstojećim predsjedničkim izborima u SAD Džo Bajden. Amerikance je nazvao lakovjernim, a po ko zna koji put iskazao je svoju podršku pritvorenom aktivisti Džulijanu Asanžu.