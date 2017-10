Rokeri u narodnjacima su najbolja slika nepoštenja prema samom sebi

“Osvajači su bili moj prvi bend sa kojim sam snimio album, ali isto tako i veliko iskustvo. Poslije je već sve išlo kako je išlo. Neko je ostao na putu, neko je skrenuo sa puta. Ja sam ostao dosljedan onome čemu mislim da sam mogao da dam najviše”, kazao je VN lider sastava Epilog, Dragan Urošević.

Nakon numera “Ti nisi ti”, razorne “Nevolja”, hita “Sneg” (duet sa Borom Đorđevićem) i uzbudljivog “Šta vreme nosi”, kragujevačka grupa Epilog obradovala je fanove petim video-singlom “Iz očaja” sa aktuelnog debi albuma “Nova Tempore”, objavljenog krajem decembra prošle godine za Take It Or Leave It Records. Kompletan album je snimljen u studiju kragujevačkog Doma omladine pod producentskom pažnjom lidera grupe, glavnog autora i gitariste Dragana Uroševića Uroša, najširoj javnosti poznatog kao osnivača i tvorca neprolaznih hitova grupe Osvajači. To je bio i povod za razgovor sa Uroševićem o novom albumu, prošlosti i vjetrovima na sceni.

“Iz očaja” je ugledao svjetlost dana, kako biste objasnili simboliku ove audio-vizuelne sinteze?

“Radi se o jednoj od dvije pjesme sa albuma koje su brzog tempa. Spot nije zamišljen kao neka visokobudžetna produkcija, već kao brz i dinamičan, u njemu se bend ni jednog trenutka ne pojavljuje u zajedničkom kadru, već su članovi benda snimani posebno, pa tek u montaži sklopljeni u jednu cjelinu. Tekst za ovu pjesmu pisao je Zvonko Pantović Čipi, inače saradnik sa kojim sam radio na albumima grupe Osvajači “Krv i Led” i “Sam”. Takođe, gost na gitari nam je bio i Emir Hot, poznati bosanskohercegovački gitarista, poznat publici širom Evrope po virtuoznosti i albumu “Sevdah metal”. Nažalost, nismo bili u prilici da ovaj spot snimimo zajedno, ali se nadamo nekoj live varijanti u skorijoj budućnosti”.

Sa kim ste sve sarađivali na albumu prvijencu i uopšteno koliko ste zadovoljni prijemom kod publike?

“Na albumu se nalazi 11 pjesama od kojih su dvije brže (“Ti nisi ti” i “Iz očaja”) i dvije balade (“Reci ako znaš” i “Sneg”) od kojih je balada “Sneg” urađena kao duet sa našim velikim prijateljem i poštovaocem legendarnim Borom (Čorbom). Ostale pjesme su urađene u nekom srednjem tempu, sa smjenom molskih i durskih melodija… Po nekim već napisanim recenzijama i kritikama album podsjeća na onaj period kada sam svirao u Osvajačima. Čvrsti gitarski rifovi, žestok ritam i melodični i višeglasni refreni su idealan recept dobrog mejnstrim roka, koga i te kako fali na ovim prostorima. Na albumu su od gostiju osim Bore Đorđevića, Emira Hota, Zvonka Pantovića Čipija, još i Dejan Ilić Cvika (Van Gogh), a na pratećim vokalima Dragoslav Tanasković Trnda i Jasmina Pera Numić”.

Koliko je teško početi sa novim sastavom, imajući u vidu činjenicu da ste osnivač jedne od najvećih metal grupa na ovim prostorima Osvajača?

“Uvijek je bilo teško i uvijek će biti teško dati sebe i ulagati u nešto što ne daje tako brzo rezultate. Cijelog života nekako počinjem nešto nanovo, a počeci su nekako neminovni za svakog čovjeka koji želi da napreduje i ostavi trag svog postojanja. Naravno, sve to ne bi išlo ako čovjek ne voli, ali i vjeruje u to što radi. Osvajači su bili moj prvi bend sa kojim sam snimio album, ali isto tako i veliko iskustvo koje sam stekao kroz saradnju sa starijim kolegama, a prije svega mislim na saradnju sa pokojnim Lazom Ristovskim koji nam je nesebično pomogao na početku. Poslije je već sve išlo kako je išlo…Neko je ostao na putu, neko je skrenuo sa puta. Ja sam ostao dosljedan onome čemu mislim da sam mogao da dam najviše. Nadam se da se to i čuje na albumu “Nova Tempore” i to je neki moj bas “epilog” svega do sada”.

Da li je neminovan krah diskografije?

“Nažalost, u današnje vrijeme kod nas i u regionu diskografija nije isplativa. Revolucija interneta i brze komunikacije te razmjene podataka je nesumnjivo donijela dosta pozitivnih stvari. Prosječni slušalac danas vrlo lako dolazi do omiljene muzike, kako stare tako i nove. S jedne strane, to je dobro, ali sa druge strane izgubila se navika da konzumenti muzike kupuju diskove originalnih izdanja gdje je kvalitet zvuka neuporedivo bolji kada je produkcija u pitanju. Muzička produkcija se sve više preusmjerava na sistem preuzimanja gdje slušalac zvanično plaća skidanje pjesama omiljenog benda u kvalitetnom formatu zvuka. Naravno, uvijek će biti “audiofiličara” koji vole da u svojoj kolekciji imaju originalno izdanje. Nažalost, sve ih je manje”.

Kada će Epilog nastupiti u Podgorici ili Crnoj Gori?

“S obzirom na to da promocija albuma tek sada zvanično počinje u Beogradu i Novom Sadu, baš kao i serija koncerata, nadamo se da će Podgorica i Crna Gora imati prilike da nas čuju uživo poslije Nove godine. Ubijeđen sam i siguran da za bend kakav je Epilog i te kako ima mjesta na domaćoj i regionalnoj rok sceni”.

U vremenu kada se muzika više gleda nego sluša, pravi li se dobra muzika i šta su elementi za određivanje kvaliteta standarda?

“Dobre i loše muzike uvijek je bilo i biće. Mada, relativan je pojam šta je nekom dobro, a šta loše. Imao sam prilike da uživo slušam bendove koji nisu poznati, a nevjerovatno je koliko dobro zvuče i koliko im je potrebna reklama da bi došli do šire publike. Danas je u moru novih grupa teško izdvojiti se i biti poseban, ali samo iskrenim i upornim radom bend može dati rezultate i naći svoje mjesto u muzičkoj industriji”.

Povodimo li se trendovima u svakom smislu, imajući u vidu činjenicu da vaše mnogobrojne dojučerašnje rokenrol kolege prave zaokret u žanru i snimaju ono “što ima prođu”?

“Regionalna muzička scena je prepuna dobrih mladih bendova. Ali svi nailaze na isti problem. Mediji nisu naklonjeni rok muzici i teško je doći do bilo kakve promocije bilo na državnim, bilo na lokalnim i privatnim televizijama i radio stanicama…Mnogi rokeri radi komercijalnu muziku jer od nečega mora da se živi. Lično ne opravdavam takve “izlete” i zaokrete u žanru. Ako voliš rok i ako ga sviraš potrudi se da stvari postaviš na pravo mjesto. Ako si uporan i radiš iskreno ljudi će znati to da cijene i prepoznaju. Kada mi neko kaže da je “morao u narodnjake jer tamo ima više para” gledam to kao čisto prostituisanje i nepoštenje prema sebi. Mnogi su se prodali i nemam ništa protiv toga, to su lični stavovi i svako radi šta misli da je bolje za njega. Ja sam bio dosljedan sebi i ne žalim zbog toga, jer sam srećan što pravim i sviram muziku koju volim. Ostavio sam toliko dobrih pjesama iza sebe da kada bih otišao u komercijalu i radio nešto što nije po mom ukusu, pljunuo bih na cio svoj život i rad koji sam uložio do sada. Ne smeta mi kad neko promijeni mišljenje, ali mi užasno smeta što svi ti bivši “rokeri” zloupotrebljavaju samu ideju, poruku i imidž rokenrola u svrhe ove užasne pošasti turbo muzike kojom nas bombarduju i truju našu djecu sa svih strana. Od roditelja, okoline pa do škole, nameću im nakaradne standarde muzike, oblačenja i razmišljanja…

Moja poruka mladim bendovima je da vjeruju u sebe, budu uporni, da vole i poštuju kolege sa kojima sarađuju, ali isto tako i da budu kreativni i hrabri u želji da stvaraju svoju muziku, bez obzira na teško vrijeme. Jednog dana sve prođe i sve se zaboravi, ali pjesme ostaju iza vas. Živimo kroz pjesme”.