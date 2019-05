Šako Polumenta: Gdje god odem, promovišem moju Crnu Goru

Gdje god da odem, promovišem svoju Crnu Goru. U Srbiji sam izgradio veliku karijeru, stvorio hitove, Beograd je moj grad, ali bez svoje Crne Gore i Bijelog Polja ne mogu, kaže za na početku razgovora za portal CdM proslavljeni crnogorski folk pjevač Šako Polumenta.

Iza njega su 13 albuma i karijera od skoro tri decenije. Diči se humanitarnim koncertima koje je radio po Crnoj Gori i dijaspori, velikim turnejama po Evropi, SAD i Australiji, ali se sjeća da početak nije bio lak.

“Sa suprugom Vesnom krenuo sam bez ičega. Sve sam stekao sam, uz njenu pomoć. Iz Bijelog Polja zaputio sam se u Podgoricu, a ona me je dočekala raširenih ruku. Kada sam počinjao, kroz Podgoricu je bilo mnogo lokala sa različitom muzičkom ponudom, ali uspio sam”, kaže Šako.

Pojavio se, kako kaže, u doba kada su “harali” izvođači poput Džeja, Halida Bešlića i Šabana Šaulića. Ipak, skrenuo je pažnju publike i već sredinom devedesetih postao jedan od najpopularnijih pjevača pop-folk žanra u regionu.

Tuga će me pratiti cijelog života

U otvorenom razgovoru za CdM, Polumenta otkriva da je nakon najveće boli, tragedije u porodici, uslijedio najveći uspjeh u njegovoj karijeri.

“Izgubio sam brata. To je bol koja nikada ne prestaje, bol će me uvijek pratiti ali čovjek nauči da živi sa tim. Kada je on preminuo, htio sam da napustim pjevanje. Zapustio sam se, a jednom sam čak čuo komentar “Eno ga Šako, on je nekad bio popularan”. Bio sam oronuo, crn od tuge i muke. Onda sam se trgao. Tada je nastao moj album “Dišem za tebe”. Posvetio sam ga bratu”, kaže on.

“Eh, kad bi ti”, “E, što nisam sunce”, “Nižu se pjesme”, “Daj mi malo vremena”, bile su najveći hitovi sa tog albuma objavljenog 2002. godine, a slušaju se i danas.

Stihovi pjesme “Dišem za tebe” našli su se u spomenarima, na zidovima zgrada, a Šako kaže da je naročito vole sportisti te da uz nju često slave svoje uspjehe.

Crna Gora da stane iza svojih muzičkih talenata

Kao i pomenuta balada, i većina njegovih hitova prožeta je sjetom i ljubavlju. Ističe da može muzički da se transformiše, ali ne i da pjeva vulgarne stihove koji su trenutno aktuelni.

Volio bi, dodaje, da Crna Gora i njeni mediji, malo više podrže njegove kolege kako bi se više čulo za talente sa našeg podneblja.

„Malo ljudi zna da imam pjesmu „Crna Goro mila“. Posvetio sam je svojoj zemlji. Tu pjesmu vole mnoge poznate ličnosti, a pjeva se na mojim koncertima po inostranstvu“, kaže Šako.

Svjetska karijera

Na putovanjima po svjetskim metropolama, upoznao je velike zvijezde. Selin Dion, Maraja Keri, samo su neka od imena sa kojima je bio u društvu. Šako nam otkriva da je i on mogao da ostvari međunarodnu karijeru. U toj namjeri spriječili su ga loša ekonomska situacija u zemlji kada je počinjao, a koja je za sobom donosila brojne birokratske probleme, kao i jezička barijera. Ne žali za tim jer se, ističe, okrenuo porodici i uspio da ostvari veliku karijeru na “domaćem terenu”.

“Išao sam putem da spasim ono što je meni sveto, a to su porodica, familija, zavičaj. Želio sam da ispratim rast svoje djece, da stvorim nešto u životu i više sam volio da sebe stavim na mjesto dobrog čovjeka, muža, prijatelja, nego da ganjam neku veliku svjetsku karijeru. Zadovoljio sam se da budem neko i nešto tu gdje živim. Da sam otišao u svijet, vjerovatno bi mi se raspala porodica, jer ono što ti svijet ponudi, ne može porodica da istrpi”, iskren je Šako.

Pjesma “teška” 2500 eura

Da ga “običan narod” voli dokazuju njegove turneje i veliki koncerti, ali i privatna veselja naših ljudi koji žive u inostranstvu, a koji ne žale novca da dovedu Polumentu. Nedavno se u Kanu našao na svadbi na kojoj je za samo jednu pjesmu nagrađen sa 2500 eura.

“Tu je bilo dosta zvijezda, među kojima Verica Šerifović koja je simbol muzike, ali kada se pojavi Šako Polumenta, to je nešto drugačije. Promijeni se atmosfera, energija. Sve je u osmijehu, opuštenosti i iskrenosti”, kaže pjevač.

Pobijedio sam tabloide

Nisu ga zaobišli ni skandali. Neko vrijeme bio je na svim naslovnim stranama tabloida, ali to je iza njega. Kaže da je pobijedio sve one koji su željeli da mu naude namještenim tabloidnih priča, a da njegovu karijeru i porodični mir ništa ne može da uzdrma. Priznaje da je razočaran u ljude, a naročito u kolege pa ga zbog toga ne možemo vidjeti kako se druži sa pripadnicima estrade.

“Smještali su mi zbog uspjeha. Smetao sam jer sam uvijek mnogo radio i bio tražen. Desilo mi se da mi je skandal smjestio čovjek koji je sa mnom sjedio, pio, grlio me i dolazio mi u kuću. Prepoznaće se kada bude čitao ovaj intervju”, kaže Šako.

Moju djecu šou biznis ne zanima

Ima troje djece koja imaju sve predispozicije da krenu stopama svog oca, ali Šakove nasljednike estrada ne zanima. Ne spadaju u grupu djece poznatih ličnosti koja žele da budu poznata niti da ulaze u rijaliti šou programe. Takođe, Šako rijetko sa svojom djecom izlazi u medije.

“To je moja intima. Ja sam zatovren čovjek. Ne dijelim sve sa ljudima. Moju djecu estrada ne zanima, a pogotovo ne rijaliti šou programi. Ponosan sam otac, sin je završio fakultet sa desetkom, svi imaju svoj put daleko od scene”, priča Polumenta, ali napominje da ne može da odoli, a da sa svojim obožavaocima ne podijeli trenutke druženja sa unukom Melani za koju kaže da ga je preporodila.

Pišem na Adi

Za naredni period najavljuje singl koji će izaći pred ljeto. Priprema i poseban album sa duetskim pjesmama. Gostovaće na albumu kompozitora Dragana Brajovića Braje, zajedno sa još nekoliko velikih zvijezda pop i folk muzike iz regiona.

Bijeg od estradnog života, Šako nalazi na Adi Bojani gdje piše, komponije i bavi se sportom. Kaže da u Beogradu ima veliku karijeru i status zvijezde kojoj se svi dive. Tamo, kaže, nema privatnost, a u Podgorici i Bijelom Polju odmara.

“Volim da se vratim onamo odakle sam došao. U Crnu Goru. Ovdje imam kontrolu svog života i porodice. Poštujem prošlost i ljude koji su mi dali krila da odletim”, zaključuje Šako.

Branko Vukelić