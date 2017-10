Prelijepa Sanda Strugar o saradnji sa Ćetkovićem i Hauserom

Prvo ime crnogorske pop muzike Sergej Ćetković i njegov hrvatski kolega, violončelista Stjepan Hauser oduševili su regionalnu publiku numerom i spotom “Oči nikad ne stare” pjesma je već zauzela mjesto na radio-stanicama, a ekranizacija hita ka više od 200.000 pregleda na Youtube-u.

Dok zasluge za muzički dio pripadaju pomenutom dvojcu, pod rediteljskom palicom Dimitrija Jokovića za učinak u vizuelnom dijelu aplauz je, po ocjeni gledalaca, zaslužila i Sanda Strugar.

Ukoliko ste pomislili da je ekipa glavnu žensku rolu povjerila manekenki ili modelu, kako to obično biva kada su pitanju ekranizacije ovog puta ste se prevarili.

Strugar je studentkinja Arhitektonskog fakulteta u Podgorici i vjerovali ili ne debitovala je pred kamerama upravo na snimanju ovog spota, čime još više dobijaju na značaju komentari gledalaca, poput najupečatljivijeg: “ne znam koga prije da gledam, Sergeja, Stjepana ili prelijepu djevojku koja glumi”.

Strugar Dnevnim novinama otkriva da je do angažmana došlo posredstvom crnogorske dizajnerke Nataše Pejović, koja je bila zadužena i za stajling i za izradu kostima, a nedostatak iskustva nije bio prepreka.

“Bavim se arhitekturom, plesom, kuvanjem, pjevanjem u crkvi, pomaganjem ljudima, čitanjem knjiga, filozofiranjem narodu oko sebe (smijeh) znači, nikakve veze sa spotovima nijesam imala do sad. Međutim, imam taj atipičan vintage stil, koji me donekle čini prepoznatljivom. Jednog dana, dobila sam poruku od Pejović, koja me je znala iz viđenja i rekla je da bi oni voljeli da me vide u toj priči. Uprkos objašnjavanju da nemam nikakvog iskustva pred kamerama, vjerovali su da sam osoba koja treba da bude u tom spotu i nije bilo previše polemike”, s osmijehom se prisjeća Strugar.

U saradnji sa Nacionalnom turističkom organizacijom Crne Gore, Ćetković je odlučio da gro kadrova snimi na Biogradskom jezeru i nekoliko lokacija na Žabljaku, a Hauser je već imao priliku da posjeti pomenute lokalitete, prilikom ekranizacije jedne od pjesama s novog albuma 2Cellosa. Strugar lokacije opisuje kao prelijepe, a priča da je sve slutilo na to da će projekat uspjeti dijelom i zahvaljujući njenom avanturističkom duhu.

“Nijesam znala šta me čeka i to me je radovalo, s obzirom na to da sam osoba koja obožava nove izazove, upoznavanje novih, divnih, pozitivnih ljudi. Dva dana smo boravili na lokacijama, uglavom sam svo vrijeme bila šoumejker (smijeh). Na startu sam osjetila da će to biti predivan projekat, što se na kraju, zahvaljujući svim tim predivnim ljudima i ostvarilo”, nastavlja Strugar.

ZNALA SAM DA ĆEMO DOPRIJETI DO SRCA

I Ćetković i Hauser važe za vrhunske profesionalce.

Sergej je u nedavnom intervjuu za Dnevne novine kazao da Stjepana izdvaja to što, pored virtuoznosti i nespornog talenta, u sve što radi unese dio duše, a upravo to primijetila je i Strugar.

Stoga, ne čudi što kompletnu ekipu ne iznenađuju tako potitivni odjeci numere i spota.

“Stjepan i Sergej su izuzetni umjetnici, posvećeni tome što rade i zaista mi je bilo drago da učestvujem u projektu. Kada su komentari u pitanju, iskreno, nijesam očekivala drugačije reakcije. Važim za veoma kritički nastrojenu osobu, ali od starta sam znala da će pjesma doprijeti do srca publike. Svi smo unijeli čistu emociju u svoj dio posla i znam da ljudi to osjećaju i doživljavaju na pravi način dok gledaju spot i slušaju pjesmu. Upoznala sam predivne ljude i time sam postala mnogo bogatija. Zahvalna sam na predivnom iskustvu i druženju, bilo je zaista zabavno”, poentira Strugar.