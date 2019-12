Sea Dance i EXIT izglasani među deset najboljih festivala Evrope

Sea Dance festival je i ove godine proglašen za jedan od 10 najboljih festivala Evrope na Evropskim festivalskim nagradama (“European festival awards”), najznačajnijem festivalskom takmičenju na planeti.

U glasanju je učestvovalo preko 350.000 fanova širom svijeta, a Sea Dance je postao jedini festival Mediterana kojem je šesti put zaredom pošlo za rukom da uđe u elitno društvo najboljih evropskih festivala. Sea Dance je izabran među najboljima u kategoriji za najbolji festival do 40.000 posjetilaca dnevno, dok je u godini kada je po brojnim parametrima održano i njegovo najuspješnije izdanje dosad, EXIT ponovo među prvih deset u glavnoj kategoriji „Najbolji veliki festival“. Muzička platforma No Sleep već je izgradila zavidnu reputaciju na svjetskoj sceni, pa ne čudi da je njeno festivalsko izdanje u svojoj prvoj nominaciji ušlo u grupu šest “Najboljih novih festivala”, dok je No Sleep u finalu i za „Najbolji mali festival“ Evrope!

Sea Dance je još nakon svoje premijerne godine osvojio titulu najboljeg Evropskog festivala u svojoj kategoriji, kao prvi festival u istoriji kome je to pošlo za rukom. Impresivan program, moćna festivalska produkcija, magična lokacija i fantastična publika iz preko 40 zemalja, učinili su da ovogodišnje izdanje festivala nadmaši prethodna, a predivna uvala plaže Buljarica u Budvi ugostila je neka od najvećih svjetskih muzičkih zvijezda kao što su David Guetta, Sven Vath, Richie Hawtin, Robin Schulz, Ofenbach, Disciples i drugi.

EXIT se ponovo našao u kategoriji “Najbolji veliki festival”, i to nakon što je navedenu titulu prethodno osvojio 2014. i 2018. godine. Ostali festivali iz EXIT porodice takođe bilježe veliki uspjeh, pa bi tako nakon Novog Sada i Budve, novi festivalski “Oskar” mogao da stigne i u Beograd jer je nedavno završeni i izuzetno uspješni No Sleep festival, takođe izborio svoje mjesto u najuži izbor najboljih festivala i to u dvije kategorije. Pobjednici će biti proglašeni na ceremoniji dodjele nagrada na otvaranju festivala Eurosonic Noorderslag u Groningenu u Holandiji 15. januara 2020.