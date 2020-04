Selena objavila pjesmu nastalu na osnovu obične poruke

Pop pjevačica Selena Gomez objavila je pjesmu “Boyfriend” za koju kaže da je nastala na osnovu jednostavne poruke koju je poslala prijateljicama.

“Napisala sam poruku prijateljicama: ‘Život je super, želim da imam dečka.’ To je to. One su se samo nasmijale na to. Mada, želim da naglasim da sam napisala ‘želim dečka’, a ne ‘treba mi dečko’, što je velika razlika. Pjesma govori upravo o tome, djevojke žele da imaju dečka, ali im on nije neophodan za sreću”, objasnila je Selena.

U spotu je prikazano nekoliko scena u kojima pop zvijezda ljubi žabe, što šalje poruku da svaka djevojka “mora poljubiti nekoliko žaba prije nego pronađe svog princa”, objasnila je pjevačica.