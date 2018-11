Šerbedžija koncert posvećuje Mileni Dravić

“Sve pjesme koje budem izveo na koncertu u Beogradu, biće posvećene Mileni Dravić”, rekao je proslavljeni glumac sa holivudskom slavom Rade Šerbedžija najavljujući svoj nastup 26. decembra u Kombank dvorani.

Šerbedžija godinama unazad tradicionalno prije novogodišnjih praznika održava koncerte u Srbiji.

Specijalni gost na koncertima biće hrvatski pjevač i gitarista Damir Urban.

Šerbedžija je u susretu sa novinarima u Kombank dvorani govorio o svom socijalističkom opredjeljenju, holivudskim veličinama koje se dive Jadranu, Branimiru Džoniju Štuliću, Krležinom šeširu.

Ljubimac beogradske publike je na početku kazao da je veoma počastvovan što se vraća u nekadašnji Dom Sindikata.

“Danas se taj prostor zove Kombank dvorana i radujem se što ću se naći u divnoj koncertnoj dvorani koju Beograd i Beograđani zaslužuju. Volim u praznične dane da podijelim malo sentimanta sa ljudima dobre volje koji su svakako na ovom svijetu u većini” kazao je Šerbedžija.

Mini koncertna turneja slavnog glumca kroz Srbiju nosi naslov “Meni se dušo od tebe ne rastaje” po čuvenim tihovima pjesme Branimira Džonija Štulića nekadašnjeg frontmena zagrebačke grupe “Azra”.

Šerbedžija kaže da je bio dobar prijatelj sa Štulićem i da je naslov koncerta upravo dio čežnje za danima kada su se družili.

“Znao je u ponoć da me pozove u šetnju po Zagrebu. Sa njim se najljepše ćutalo u tim šetnjama po Zagrebu. Imali smo čudno prijateljstvo. Pitao sam ga da mi napravi pjesmu za predstavu “Hrvatski slavuj” koju sam režirao 1989. godine u Zagrebu. Džoni je napravio pjesmu “Meni se dušo od tebe ne rastaje” za samo otvaranja te predstave na sceni. Eto sada mu naslovom ovih koncerata šaljem poruku, kao starom prijatelju” kazao je Šerbedžija.

Cijenjeni umjetnik otkriva da je Krležin šešir koji mu je slavni pisac poklonio na sigurnom mjestu kod jednog od njegovih prijatelja.

“Ponekad odem do tog prijatelja, uzmem šešir prošetam ga kao što sam obećao Krleži. Pitao me je Krleža “Mali šta bi da ti ostavim kada umerem…imam slike, novac, autorska prava…” Kazao sam mu da mi ostavi Borsalino šesir i stvarno upravo je to pisalo pod stavkom 5 u njegovom testamentu”, kazao je Šerbedžija.

Damir Urban je po Šerbedžijinim riječima jako drag prijatelj i zbog toga će se naći sa njim na sceni na koncertima u Srbiji.

“Damir je drag čov,ek i odličan umjetnik. Prije svega on je moj prijatelj i viđamo se u Rijeci svaki dan. Prije 7 godina sam se iz SAD vratio u Rijeku i tamo sam stekao neke dobre prijatelje među kojima je Damir. Ne volim da najavljujuem prijatelje koji će biti gosti na mom koncertu, jer vjerujem da još uvijek samo sa svoje ime mogu da prodam salu, ali Damir je kazao da stavim njegovo ima na plakat kakao bi svi za 50 godina znali da smo zajedno nastupali”, kazao je Šerbežija.

On je istakao d njegovi slavni prijtelji iz cijelog svijeta vole da dođu na Jadran.

“Sviđa ima se Jadran…Ta geografija generalno…Anđelina Džoli, Vanesa Redgrejv, Rejf Fajns…Anet Bening je bila nekoliko puta kod nas u gostima na Brionima da niko nije znao…Fajns se zaljubio u Jadran i došao da igra kod nas…On svrati po nekoliko dana svake godine kod nas. Nedavno smo ga gledali u predstavi “Antonije i Kleopatra” u Londonu. Rekao sam mu nakon predstave da igra kao neki srpski oficir”, kazao je Šerbedžija.

O svojim navikama vezanim za boravak u Beogradu Šerbedžija priča sa velikim osmijehom…

“Igram tenis ovdje po cio dan sa prijateljima. Nemam potrebu da se pojavljujem po pozorišnim bifeima…Družim se sa sportistima i običnim svijetom. Volim ljude sa kojima mogu da budem ono što želim i to je tako. Volim život”, kazao je Šerbežija.

Na pitanje novinara šta je zapravo Rade Šerbedžija: pisac, glumac, pjevač on je šeretski odgovorio da njegova žena Lenka najbolje to umije da definiše.

“Kaže Lenka koja je najduhovitija osoba poslije Dragana Nikolića da sam tako dobar glumac da mogu da odglumim da znam da pjevam. Nije to daleko od istine. Učim svoju djecu i studente da ne shvataju glumu kao ozbiljnu profesiju…Učim ih da razmišljaju šire i upijaju život. Ljudi vole osobenosti kod drugih ljudi…Nešto što ih čini posebnim…To je važno za glumce…da budu posebni ljudi”, kazao je Šerbedžija.

Njegova pozicija socijaliste nikada kako kaže nikada nije bila pod znakom pitanja.

“Volio bih da nema nepravde na svijetu…da nema gladnih i rata…Krvavo su me optuživali zbog toga ali sam siguran da su ljudi kao ja u velikoj većini”, kazao je Šerbedžija.