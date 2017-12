Šerbedžiju udarila struja dok je glumio Teslu

Poznati glumac Rade Šerbedžija, koji priprema novi projekat o Nikoli Tesli, prisjetio se serije iz 1977. godine, u kojoj je igrao velikog naučnika. Dok se pripremio za ulogu, malo je falilo da pogine baš od struje.

“Glumački posao nosi izvjestan rizik. Zato sam i naučio sve postupke i eksperimente. Zvučaće, možda, malo banalno, ali moram da ispričam. Zamalo da poginem kod kuće, i to od fena za kosu. Na snimanjima sam izlazio na kraj sa džinovskim transformatorima, a kod kuće me struja bacila na kauč. To je bila valjda neka opomena”, ispričao je glumac.

Rade je govorio i o zamkama s kojima se borio dok je glumio izuzetno složeni lik.

“Igrati velikog čovjeka znači snositi veliku odgovornost. Velika ličnost često ‘pojede’ glumca. Predstava svih ljudi o Tesli je jedinstvena. On je bio veliki, genijalan čovjek. E sad, treba znati kako da predstaviš tog velikog čovjeka. Nemam čega da se bojim. Učinio sam koliko sam mogao. Proučio sam ono što je najbitnije kod Tesle, a o čemu se malo zna. Za Teslu svi znaju, ali malo ko zna o njemu. Da bih ispunio svoj glumački zadatak, morao sam mnogo da naučim. Prostudirao sam do tančina sve eksperimente, postupke koje sam objašnjavao morao sam da znam. Da nisam, ubila bi me struja”, rekao je glumac, koji se trudio da na setu sve bude vjerodostojno.

“Kroz mene je na trenutke prolazila struja napona 30.000-40.000 volti. Ponekad sam osjećao kako me trese negdje iznutra”, otkrio je Šerbedžija.