Sergej Ćetković predstavlja novu pjesmu i spot Vratile se ptice

Kao i svih prethodnih, i ovog ljeta Sergej Ćetković svojoj publici poklanja novu pjesmu, kojom najavljuje sedmi studijski album, planiran za predstojeću jesen. Za razliku od prošlogodišnjeg dinamičnog ljetnjeg hita “Pusti probleme”, Sergej se ovog puta vraća svom autentičnom maniru emotivnih ljubavnih numera koje su njegov zaštitni znak i predstavlja baladu pod nazivom „Vratile se ptice“, inspirisanu ljubavlju, morem, uspomenama i duhom prošlih vremena.

“Pjesma “Vratile se ptice” dogodila se neplanirano, u periodu izolacije. Jedne noći, uz klavir i čašu vina, radio sam na dionicama nekih drugih kompozicija koje planiram za novi album i u jednom trenutku sam sve to prekinuo i napisao ovu baladu, što samo potvrđuje da se inspiracija često desi neočekivano i da neke pjesme same pronađu put do svog izvođača, a vjerujem i do srca publike. Odmah sam znao da je neću čuvati za neki naredni period, već da želim sada da je predstavim ljubiteljima svoje muzike, tako da se radujem premijeri i reakcijama publike. Atmosfera pjesme pomalo podsjeća na neke neprolazne mediteranske hitove iz osamdesetih godina, i namjerno sam želio taj retro prizvuk i emociju, jer mislim da nam je ponekad potrebno da se vratimo onom pravom pop zvuku koji nema rok trajanja. Iako je trenutak u kome objavljujem novi singl veoma težak za sve nas, nadam se da će ova pjesma, i muzika uopšte, bar malo doprinijeti širenju optimizma i nade da ćemo iz ove borbe koju svi vodimo izaći kao pobjednici”, kaže Sergej Ćetković koji ove godine obilježava dvadeset godina uspješne muzičke karijere.

Kuriozitet vezan za ovu Sergejevu pjesmu je to što je sekvence usne harmonike odsvirao specijalni gost, čuveni svjetski muzičar Antonio Serrano iz Madrida, koji je puno sarađivao sa Oliverom Dragojevićem, Stingom i drugim velikim zvijezdama.

Tekst i muziku napisao je Sergej, a aranžman su radili Vladan Popović Pop i Marko Milatović.

Spot u režiji Nemanje Novakovića snimljen je među filmskim kulisama “Avala filma” i na obroncima Fruške gore, a direktor fotografije je Lazar Bogdanović.