Sergej Ćetković: Srećan sam jer velika pjesma kreće u svijet

Istaknuti crnogorski pop izvođač Sergej Ćetković, rano juče prezentovao je novu pjesmu “Oči nikad ne stare” na talasima beogradskog radija S, da bi nekoliko sati kasnije, na zvaničnoj Fejsbuk stranici i Jutjub kanalu predstavio i istoimeni spot. Od prije nekoliko dana, poznato je da važan segment Ćetkovićevog noviteta predstavlja gostovanje Stjepana Hausera. Hrvatski violončelista, koji sa Lukom Šulićem čini planetarno popularni 2Cellos, na upečatljiv način odsvirao je temu koja mu je, prema riječima Ćetkovića za Dnevne novine, bila suđena još od trenutka kada je pisao muziku. Zanimljivo, osim nove “Oči nikad ne stare”, čiji aranžman i produkciju potpisuju Marko Milatović i Vladan Popović, veza između Ćetkovića i Hausera je i pjesma “Pola moga svijeta”.

ODMAH SAM VIDIO I STJEPANA I ČELO

“Kada sam počeo da pišem pjesmu, čelo je jedini instrument koji sam čuo u glavi, koji svira prepoznatljivu temu, da zvuči onako filmski. Stjepan i ja upoznali smo se prije nekoliko mjeseci, kada su 2Cellos održali koncert u Beogradu. Saznao sam da su veliki fanovi mojih pjesama, naročito Stjepan, koji obožava ‘Pola moga svijeta’ i slušao ju je pred izlazak na scenu, jer ga opušta i inspiriše. Kontaktirao sam sa njim i pitao da li je raspoložen da sarađujemo. Znam da je to činio sa Oliverom, uradio je i nekoliko predivnih stvari posljednjih nekoliko mjeseci. Vidio sam tu i njega i čelo, sve ono što donese kroz muziku. Rijetki su oni koji pored toliko virtuoznosti i profesionalizma daju sebe, dio duše. To se čuje u pjesmi i ne postoji osoba koja će biti ravnodušna prema prvim taktovima i melodiji”, tvrdi Ćetković.

Zahvaljujući ranoj radijskoj premijeri, prije poziva Dnevnih novina, Ćetković je već primio prve kritike, a imajući u vidu da tek slijede one na društvenim mrežama spreman je da ubira plodove višemjesečnog rada.

“Kada znaš da si nešto radio pola godine predano i kvalitetno, kada imaš Stjepana Hausera uz sebe, muzičara koga zna cijeli svijet mislim da će kompletan utisak, poslije slušanja pjesme i gledanja spota biti jako dobar. Srećan sam jer velika pjesma kreće u svijet. Prve kritike na račun audio verzije su već stigle juče, a jedva čekam da čujem i pročitam komentare ljudi koji prate ovo što radim”, nestrpljiv je Ćetković.

POUKA SPOTA-ČUVAJMO NAŠE LJEPOTE

Iako je već godinama primarno stacioniran u Beogradu, Ćetković nikada ne propusti priliku da ekranizacije uljepša kadrovima iz Crne Gore. Tako je i ovog puta, a opet se uhvatio ukoštac sa rediteljskim dijelom, dok je za fotografiju bio zadužen Dimitrije Joković. Glavnu žensku rolu tumači Sanda Strugar, a Ćetković je ponosan što je, uz pomoć Nacionalne turističke organizacije Crne Gore snimio jedan od pet najboljih svojih spotova baš na predivnim lokacijama Žabljaka, Biogradske gore, Durmitora, Crnog jezera… Pjevač bi volio da, osim uživanja u atraktivnim predijelima, gledaoci spoznaju i drugu stranu medalje.

“Mislim da će spot naći mjesto kod publike. Trudim se da prenesem slike koje se rađaju kada pišem pjesme. Znam koliko lijepih lokacija imamo u Crnoj Gori. Imali smo ih i u, recimo, spotu ‘Moj svijet’, po meni jednom od najljepših koje sam radio do sada… Trudim se da ljude upozorim na alarmantnu situaciju na to koliko ne vodimo računa o onome što nam je bog dao, taj dio koji bi trebalo čuvati. Uvijek me iznenade te dvije strane divlja ljepota i nemar, nekultura koju demonstriramo po pitanju očuvanja životne sredine. Čuvajmo ono što imamo jer se imamo čime pohvaliti. Trudio sam se da bude i filmski i interesantno prikazano”, zaključuje Ćetković.

DVA KONCERTA ĆETKOVIC ĆE NAREDNOG MJESECA ODRŽATI U ZAGREBU

Radujem se zbog Podgorice i odnosa regionalne publike

Spisak Ćetkovićevih nastupa na turneji “Moj svijet” bogatiji je iz dana u dan, što na najljepši mogući način potvrđuje kvalitet pjesama i vjernost publike. Između ostalih potvrđenih datuma, izdvajaju se 11. i 12. novembar u zagrebačkoj dvorani “Vatroslav Lisinski” i 1. januar dogodine na podgoričkom Trgu nezavisnosti.

“Poslije toliko godina, opet sam u rodnom gradu tokom novogodišnjih praznika i predstavljam novu pjesmu, ono što radim. Veoma sam srećan zbog te prilike. Što se tiče regiona, na turneji smo odavno, promovišemo stare, dobre pjesme i one sa aktuelnog albuma ‘Moj svijet’. Za ‘Lisinski’ je prvi termin rasprodat i zakazali smo novi, kao i prošle godine. Srećan sam i uživam u pažnji koju mi posvećuje publika u Hrvatskoj i regionu”, iskreno će Ćetković.